Liv Golf香港｜拉姆低標準24桿強勢奪冠 4Aces CG勇奪團體賽冠軍

LIV Golf香港站周日(8日)圓滿落幕，完成頭3日後並列榜首的拉姆、德特里和瓦爾納，競爭相當激烈，前者在最後一天表現穩定，最終以低標準桿23桿（257桿）奪得今屆冠軍。而第2、3名德特里和彼得斯所效力的4Aces GC，則奪團體冠軍。

拉姆強勢奪個人冠軍 4Aces GC奪團體冠軍

最後一輪拉姆延續上2輪的好手感，在13-16洞連抓4鳥下全日抓下8隻小鳥，僅吞2柏忌下今輪打出低標準6桿，以總桿數低標準23桿勇奪今屆Liv Golf香港冠軍，而為4Aces GC效力並同樣來自比利時的德特里和彼得斯則位列第二和三名，2人今輪發揮也相當出色，分別以低標準20和19桿完成今屆賽事，助力團隊以低標準58桿奪團體冠軍。

郭永亮指延長日數有助香港經濟

而文化體育及旅遊局局長羅淑佩和財政司司長陳荗波亦，在哥爾夫球會會長郭永亮陪同下到粉絲村參觀和觀戰，郭永亮指今年比賽由3日延長至4日，相信入場人數比起去年會有顯著提升，他也表示在消費和經濟效益上也有成效：「工作人員都有話好多周邊好早已經賣晒，加上時間長了粉絲、職球員逗留時間更長都有助香港經濟。」他也表示今屆在海外和內地投放了更加多宣傳，而且得到了不同單位的支持吸引了更加多不同地區的人士進場，而對於下年再辦Liv Golf香港站有沒有加入新的東西時郭永亮則表示：「新元素就賣個關子先，之後會再有新公佈，而日子就已經定下來，會心今年早少少，相信天氣也會更涼快。」

記者/攝影：魏國謙