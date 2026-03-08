Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼聯名宿朗尼莊臣訪港現身沙田馬場　盛讚賽事刺激，騎師水平猶如英超球員

即時體育
更新時間：17:28 2026-03-08 HKT
發佈時間：17:28 2026-03-08 HKT

曼聯傳奇球星朗尼莊臣（Ronny Johnsen）近日抵港，除了出席「賽馬會學界足球發展計劃」的活動外，今日（3月8日）更應香港賽馬會邀請，親臨沙田馬場體驗賽馬文化，並與馬會高層交流體育發展心得。

馬會行政總裁應家柏陪同朗尼莊臣欣賞賽事。馬會圖片
馬會行政總裁應家柏陪同朗尼莊臣欣賞賽事。馬會圖片

盛讚沙田馬場設施　指騎師體能如英超球員

首次踏足沙田馬場的朗尼莊臣，對馬場的宏大規模印象深刻。他大讚馬場環境優美，並欣賞其結合社交、娛樂與餐飲的多元化發展模式。在觀賞過賽事後，他直言賽馬運動非常刺激精彩，更點出賽馬與足球的共通之處。朗尼莊臣表示：「兩者均要具備高度競爭力、接受長期訓練以及保持專業的投入。騎師必須具備極佳的體能狀態，就像英超聯賽的球員一樣，必須隨時保持在巔峰水平。」

右起：馬會行政總裁應家柏、曼聯名宿朗尼莊臣、馬會體育業務執行總監施永傑。馬會圖片
右起：馬會行政總裁應家柏、曼聯名宿朗尼莊臣、馬會體育業務執行總監施永傑。馬會圖片

足球與賽馬的跨界交流

朗尼莊臣在馬會行政總裁應家柏及馬會體育業務執行總監施永傑的陪同下，首先前往馬匹亮相圈，近距離觀察馬匹在出賽前的狀態，隨後移步至場邊一同欣賞賽事。

這次會面可謂體育界的「強強聯手」。馬會行政總裁應家柏不僅熱愛賽馬及純種馬育馬工作，本身亦是足球迷，更曾於大學畢業前參與德國職業足球賽事；而施永傑則擁有豐富的足球管理經驗，曾於巴塞隆拿、曼聯、富咸及AC米蘭等歐洲頂級球會擔任高級管理職位。三人背景雖有不同，但在體育競技的話題上卻是惺惺相惜，言談甚歡。

左起：馬會體育業務執行總監施永傑、曼聯名宿朗尼莊臣、馬會行政總裁應家柏。馬會圖片
左起：馬會體育業務執行總監施永傑、曼聯名宿朗尼莊臣、馬會行政總裁應家柏。馬會圖片

持續推動本地足球發展

馬會多年來一直不遺餘力地推動本地足球發展，與曼聯的合作關係更始於2013年。雙方合作推出的「賽馬會學界足球發展計劃」，旨在將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入香港。現時計劃更透過馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦，將這套先進的訓練模式推廣至本地中、小學、幼稚園及大專院校，致力激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，從而提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
12小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
7小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
11小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
5小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
5小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
5小時前