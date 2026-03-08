曼聯名宿朗尼莊臣訪港現身沙田馬場　盛讚賽事刺激，騎師水平猶如英超球員

曼聯傳奇球星朗尼莊臣（Ronny Johnsen）近日抵港，除了出席「賽馬會學界足球發展計劃」的活動外，今日（3月8日）更應香港賽馬會邀請，親臨沙田馬場體驗賽馬文化，並與馬會高層交流體育發展心得。

馬會行政總裁應家柏陪同朗尼莊臣欣賞賽事。馬會圖片

盛讚沙田馬場設施 指騎師體能如英超球員

首次踏足沙田馬場的朗尼莊臣，對馬場的宏大規模印象深刻。他大讚馬場環境優美，並欣賞其結合社交、娛樂與餐飲的多元化發展模式。在觀賞過賽事後，他直言賽馬運動非常刺激精彩，更點出賽馬與足球的共通之處。朗尼莊臣表示：「兩者均要具備高度競爭力、接受長期訓練以及保持專業的投入。騎師必須具備極佳的體能狀態，就像英超聯賽的球員一樣，必須隨時保持在巔峰水平。」

右起：馬會行政總裁應家柏、曼聯名宿朗尼莊臣、馬會體育業務執行總監施永傑。馬會圖片

足球與賽馬的跨界交流

朗尼莊臣在馬會行政總裁應家柏及馬會體育業務執行總監施永傑的陪同下，首先前往馬匹亮相圈，近距離觀察馬匹在出賽前的狀態，隨後移步至場邊一同欣賞賽事。

這次會面可謂體育界的「強強聯手」。馬會行政總裁應家柏不僅熱愛賽馬及純種馬育馬工作，本身亦是足球迷，更曾於大學畢業前參與德國職業足球賽事；而施永傑則擁有豐富的足球管理經驗，曾於巴塞隆拿、曼聯、富咸及AC米蘭等歐洲頂級球會擔任高級管理職位。三人背景雖有不同，但在體育競技的話題上卻是惺惺相惜，言談甚歡。

左起：馬會體育業務執行總監施永傑、曼聯名宿朗尼莊臣、馬會行政總裁應家柏。馬會圖片

持續推動本地足球發展

馬會多年來一直不遺餘力地推動本地足球發展，與曼聯的合作關係更始於2013年。雙方合作推出的「賽馬會學界足球發展計劃」，旨在將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入香港。現時計劃更透過馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦，將這套先進的訓練模式推廣至本地中、小學、幼稚園及大專院校，致力激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，從而提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。