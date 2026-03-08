Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1澳洲站│平治包辦頭2名羅素奪冠 主場皮亞斯利出場圈炒車退賽成焦點

2026年一級方程式(F1)賽季周日展開，平治和法拉利在揭幕戰澳洲站包辦前4位，桿位出賽的佐治羅素順利奪冠，與隊友卡美安東尼利為平治取得頭2名；法拉利雙雄陸克萊和咸美頓就得第3、4位。至於主場出戰的麥拿倫車手皮亞斯利，在出場圈前往起步格時竟炒車撞到牆身退賽，成為揭幕戰另一焦點。

平治包辦頭2名羅素奪冠。法新社
皮亞斯利出場圈慢速炒車

F1揭幕戰在澳洲墨爾本阿爾伯特公園賽道舉行，上季勇奪7個分站冠軍的麥拿倫超新星皮亞斯利，備受主場觀眾期待，期望他成為自1985年澳洲站正式成為F1分站以來，首位在主場奪冠的本土車手。然而他在出場圈(Reconnaissance lap)由維修站前往起步格期間，在車速不高的情況下於T4出彎時壓到外側的路緣石，賽車立即打滑，右邊車身撞到護牆，前後懸掛系統、底盤和頭翼等部件接近全毀，未能在開賽前搶修而退賽，成為焦點。

皮亞斯利出場圈慢速炒車。社交媒體X截圖
佐治羅素桿位出賽奪冠

比賽方面，第4位出賽的法拉利陸克萊起步搶上首名，初段與桿位起步的佐治羅素互相交換領放位置，後者在28圈起單獨領放，並保持優勢到最後率先衝線，隊友卡美安東尼利落後2秒974得第2名。法拉利雙雄就包辦3、4名，陸克萊取得季軍，咸美頓就第4位完成。末位起步的衛冕冠軍韋斯塔潘於第9圈已上到第9位，最終以第6名完成，第5名是麥拿倫車手羅利斯。

