田徑｜香港田徑精英抱同一目標 力爭九月愛知名古屋亞運參賽權

香港田徑系列賽二周六在灣仔運動場進行，不少精英代表亮相首天比賽，包括巴黎奧運代表、養傷接近一年的刁俊稀、女子短跑陳佩琦、濶別100米欄8個月的港大醫科生白凱文、女子跳高張靜嵐等向著同一目標主項出擊，冀能在5月初截標前爭取到9月愛知名古屋亞運會參賽資格。

香港田總定出在5月9及10號的香港田徑錦標賽後截亞運標，現剩下不足5個比賽可以達標，未來2個月的每一站都至關重要，包括本月21-22日的系列賽三、下月11及12日的系列賽四及5月香港錦標賽。

陳庭方（左）及刁俊稀（右）分奪男子100米冠、亞軍。徐嘉華攝

刁俊稀：系列二：男子100米跑亞軍（10秒54）

對亞運：「今年目標比賽一定是亞運會，我有心要去搏參賽資格的」

曾以10秒33取得2024年巴黎奧運100米跑資格的刁俊稀，在奧運後陷入傷患困擾，包括大腿後肌及足弓疼痛影響訓練及比賽表現，去年最佳時間是10月香港公開賽的10秒64，今年2月的香港系列賽一，他在初賽只跑到10秒82，事隔一個月，他在周六的系列賽二初賽以10秒61總排名第3入下午決賽，並以10秒54的個人「季度最佳時間」奪亞。賽後他表示對爭取亞運會是一個好開始：「今日算是一個好開始，起碼跑完對腳沒大問題，亦跑回10秒5內，令我取回一點信心。」

對刁俊稀來說，爭取亞運資格暫最多只有3場比賽，包括本月28-29號的系列賽三、下月11、12日的系列賽四及5月初的香港田徑錦標賽，他估計，必須要跑入10秒3左右才有機會爭入亞運。

系列二的男子100米跑冠軍由陳庭方以10秒50奪得，個人最佳（PB）是10秒47的他比刁俊稀多一槍達標，是下周的大專田徑賽，他希望在亞運截標前跑出10秒3的時間，至少爭取入男子4x100米接力賽的正選位置。

陳佩琦奪系列二的女子100米冠軍。徐嘉華攝

陳佩琦：系列二：女子100米冠軍（11秒93）

對亞運：「我會視每一槍都望住香港紀錄去跑」



佩琦於去年5月香港錦標賽準決賽曾跑過PB的11秒70，但到7月開始左髖關節疼痛，影響訓練質表及比賽表現，包括7月世大運初賽只跑到12秒17、11月全運會的11秒92 到今年1月的系列賽一的11秒97，周六的系列賽二有少許進步至11秒93，本月底將滿26歲的她將放棄本月底的系列三，希望一擊即中，她表示：「我下一槍是4月的系列四（她已決定不跑系列三），這段時間想集中訓練，搏一槍比每個比賽都參加來得有效，我覺得自己跑入11秒60左右不是沒可能的，不想循序漸進，每一槍都想至少跑入11秒70內。」佩琦坦言自己的目標時間是香港紀錄的11秒62。

系列二的女子100米跑亞、季軍分別是新加坡的Elizabeth-Ann Tan Shee Ru（11秒95）及庾沛怡（12秒05）。

記者／攝影：徐嘉華