珀斯世界盃場地單車賽｜ 李思穎奪銅首登「世界盃」頒獎台 港隊男團追逐賽首嚐銀牌滋味

新一屆的世界盃場地單車賽周五起一連3日在澳洲珀斯舉行，「小女車神」李思穎首登「世界盃」頒獎台！她在共有11人參賽的女子淘汰賽奪得銅牌，為未來2天的主項 - 麥迪遜（拍梁寶儀）及全能賽打了強心針；同場的香港男子團體追逐賽在只有4隊參賽下首奪銀牌，亦為本月底的亞錦賽開一個好頭。

香港男子團體追逐賽首獲世界盃銀牌。香港單車總會圖

李思穎(右)首次登上世界盃頒獎台，奪女子淘汰賽銅牌。香港單車總會圖

李思穎首登世界盃頒獎台

今仗是李思穎自去年11月粵港澳全運會拿下3面金牌後的第2場國際場地單車賽，她曾於上月沙特阿拉伯的亞洲公路單車錦標賽奪男女混合隊際計時賽歷史金牌，今站澳洲世界盃的首天比賽包括女子淘汰賽，思穎在11人中守住不被淘汰，最終奪得她單車生涯首面「世界盃」銅牌，衛冕的墨西哥選手文度莎（Yareli Acevedo Mendoza）及挪威史丹寶（Anita Yvonne Stenberg）分奪冠、亞軍。

男團追逐賽決賽不敵澳洲

港隊今仗派出6男3女參賽，包括男子團體追逐賽的繆正賢、伍柏亨、曹棨光、朱浚瑋及決賽上場的馬繹斐，他們先後在4公里的資格賽以4分06秒640次名入首圈，以4分03秒474勝中華台北入決賽對東道主澳洲，最終港隊在尾段被對手超圈，但仍為香港取得歷來首面團體追逐賽的世界盃銀牌。

隊中大師兄繆正賢賽後表示今仗主要為今年月底的亞洲場地單車錦標賽做準備，他說：「今次澳洲站世界盃，我們的時間都接近最好的水平，有獎牌粹純是較少隊伍參加，所以重點都是放在發揮及表現上。」

UCI世界盃曾於過幾年名為「國家盃」，今年改回以往的「世界盃」，今年一共有3站，澳洲站後，是下月17-19日在將軍澳香港單車館的香港站以及緊接的大馬站（4月24-26日）。

記者：徐嘉華