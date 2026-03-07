Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珀斯世界盃場地單車賽｜ 李思穎奪銅首登「世界盃」頒獎台 港隊男團追逐賽首嚐銀牌滋味

即時體育
更新時間：16:38 2026-03-07 HKT
發佈時間：16:38 2026-03-07 HKT

新一屆的世界盃場地單車賽周五起一連3日在澳洲珀斯舉行，「小女車神」李思穎首登「世界盃」頒獎台！她在共有11人參賽的女子淘汰賽奪得銅牌，為未來2天的主項 - 麥迪遜（拍梁寶儀）及全能賽打了強心針；同場的香港男子團體追逐賽在只有4隊參賽下首奪銀牌，亦為本月底的亞錦賽開一個好頭。

香港男子團體追逐賽首獲世界盃銀牌。香港單車總會圖
香港男子團體追逐賽首獲世界盃銀牌。香港單車總會圖
李思穎(右)首次登上世界盃頒獎台，奪女子淘汰賽銅牌。香港單車總會圖
李思穎(右)首次登上世界盃頒獎台，奪女子淘汰賽銅牌。香港單車總會圖

李思穎首登世界盃頒獎台

今仗是李思穎自去年11月粵港澳全運會拿下3面金牌後的第2場國際場地單車賽，她曾於上月沙特阿拉伯的亞洲公路單車錦標賽奪男女混合隊際計時賽歷史金牌，今站澳洲世界盃的首天比賽包括女子淘汰賽，思穎在11人中守住不被淘汰，最終奪得她單車生涯首面「世界盃」銅牌，衛冕的墨西哥選手文度莎（Yareli Acevedo Mendoza）及挪威史丹寶（Anita Yvonne Stenberg）分奪冠、亞軍。

男團追逐賽決賽不敵澳洲

港隊今仗派出6男3女參賽，包括男子團體追逐賽的繆正賢、伍柏亨、曹棨光、朱浚瑋及決賽上場的馬繹斐，他們先後在4公里的資格賽以4分06秒640次名入首圈，以4分03秒474勝中華台北入決賽對東道主澳洲，最終港隊在尾段被對手超圈，但仍為香港取得歷來首面團體追逐賽的世界盃銀牌。

隊中大師兄繆正賢賽後表示今仗主要為今年月底的亞洲場地單車錦標賽做準備，他說：「今次澳洲站世界盃，我們的時間都接近最好的水平，有獎牌粹純是較少隊伍參加，所以重點都是放在發揮及表現上。」

UCI世界盃曾於過幾年名為「國家盃」，今年改回以往的「世界盃」，今年一共有3站，澳洲站後，是下月17-19日在將軍澳香港單車館的香港站以及緊接的大馬站（4月24-26日）。

記者：徐嘉華

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
7小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:39
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
55分鐘前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
5小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
21小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
1小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
影視圈
8小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
6小時前