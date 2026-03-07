Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026勞力士中國海帆船賽 Team Alive–Rampage奪得衝線冠軍

更新時間：11:30 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-07 HKT

Phillip Turner及陳維澤旗下的 Reichel/Pugh 66 型「Team Alive – Rampage號」，於周五(6日)下午1時15 分8秒在蘇碧灣衝線，成功在2026年勞力士中國海帆船賽奪得衝線冠軍。

對賽事追隨者而言，今早可謂緊張萬分，所有目光都集中在「Team Alive–Rampage號」身上，看看他們能否挑戰自己在2016年創下的賽事紀錄。該隊自星期三離開香港維多利亞港起便一直領先，以接近最南的恆向線全速推進，一直領先「Centennial V號約20海浬。

中國海帆船賽向來以戰術具挑戰性著稱。當領先船隊逼近蘇碧灣時，原本的東北風會繞過呂宋島北端，使當地風力微弱且風向不甚穩定。領先的船隊再次要穿越這個惡名昭彰的「呂宋無風洞」，歷來拖累不少船隊未能打破紀錄。

儘管在早段一直保持高速航行，「Team Alive–Rampage 號」最終於周五下午1時15分8秒衝線，以49小時55分8秒的總時間順利奪得衝線冠軍，不過以18海浬之差未能刷新2016年保持至今的舊賽事紀錄。「Team Alive – Rampage號」的策略員Matt Humphries表示，雖然未能打破紀錄，但團隊對整體表現非常滿意：「我們一直採取較南的航線，確保進入蘇碧灣時不會遇上逆風或無風區，結果非常順利。我們在最後甚至不需要逆風航行。隊員們非常努力，每一海浬、每一分鐘都全情投入，火力全開，確保能成功奪得衝線冠軍。」

澳洲籍船長Duncan Hine亦非常滿意此次比賽：「我們玩得非常開心。我們訂下計劃、然後逐步執行，基本上是把船當作偷來的一樣瘋狂駕駛。」他同時高度讚揚Alive船隊與Rampage船隊的合作：「兩隊之間的團隊文化非常出色，我們非常享受這次合作。這是全新的體驗，Alive船隊自成立以來，這是第一次與另一支船隊一共作賽。展望未來，我覺得絕對可以與Rampage號再合作，甚至可以與其他團隊合作。」

第二艘衝線的是Ernesto Echauz擁有的 Reichel/Pugh75型「Standard Insurance Centennial V號」，也是 2023年的衝線冠軍得主。他們選擇靠近岸邊航線，期望利用逐漸增強的海風，最終於周五下午3時43分48秒 完成賽程。

Echauz表示讚賞賽事提前舉行的決定，形容這是一項非常正確的安排：「這是一場非常出色的比賽，風力強勁，而我們只花了兩天多就完成，只有大約兩個小時停滯不前或是移動緩慢，但從頭到尾都很順利。因此把賽期提前到三月是很好的決定，風況也更佳。實在是一場精彩比賽。」

當「Centennial V 號」和「Team Alive–Rampage號」抵達之際，蘇碧灣對開的競爭卻愈演愈烈。上屆衝線冠軍及 IRC 全場第一的雙料冠軍 TP52 型「Happy Go號，正與同為 TP52 的 「Standard Insurance Centennial VII 號」展開互不相讓，兩艘船多次互換領先位置，但在最後兩小時，「Happy Go 號」再度提速，最終以41分鐘的優勢力壓「Standard Insurance Centennial VII號」衝線。

隨著領先船隊陸續上岸，焦點轉向 IRC 0 組與 IRC 全場總成績的激戰- 大家都關注「海狼號」能否贏得全場總冠軍。在 IRC 競賽1組中，「Zesst號」、「Zoe’s Guard號」持續強勢表現，爭持激烈。至於IRC高級休閒組，「Fenice號」穩步從後追趕，而 「Lisa Elaine號」以出色的航行表現穩居排行榜較前位置。

