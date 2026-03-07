Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

棍網｜四月香港亞青賽為港培育新血 58支本地及海外青少年隊同場較量

即時體育
更新時間：00:06 2026-03-07 HKT
發佈時間：00:06 2026-03-07 HKT

洛杉磯奧運會棍網球的洲際資格賽將於今年10月在澳洲展開，屬亞太區的香港隊將與日本、澳洲、南韓、菲律賓等）爭取5個出線明年的「終極奧運資格賽，女隊主將之一的史卓妍（Steffi）昨出席香港青少年棍網球公開賽記者會時表示對爭取明年「奧運終極戰」有信心，下月她以U16女隊助教，期望能帶領球隊在4月香港青少年混網球公開賽爭取獎牌。

前日才從葡萄牙比賽後返港的Steffi，日前跟隊友飛到葡萄牙參加2026歐洲六人棍網球盃（2026 Eurolax Sixes Cup），先後在小組賽勝法國、瑞士、蘇格蘭，可惜小組最後一戰以一分負荷蘭，落入季軍戰，最終港隊以11:8勝波蘭，勇奪季軍；Steffi坦言十分滿意在歐洲的表現：「雖然我們在10月的奧運資格賽不是對歐洲球隊，但在歐洲今次比賽面對高頭大馬的運動員，適應一下高強度的比賽及高大球手的防守、進攻的打法，都學到很多，今仗獲季軍對我們是打了一支強心針。

方剛表示已安排一系列比賽給港隊備戰奧運資格賽。徐嘉華攝
方剛表示已安排一系列比賽給港隊備戰奧運資格賽。徐嘉華攝

香港棍網球總會總幹事方剛表示，港隊在7月波蘭世界盃（10人賽）以及10月洛澳資格賽前，都會有不同的比賽去備戰，包括2周後會到日本跟當地球隊寓賽於操、5月去美國練兵等等。

徐嘉華攝
徐嘉華攝

這之前，Steffi將以U16女隊助教帶領球隊參加在黃竹坑遊樂場舉行的香港青少年棍網球公開賽，她說：「這一班女子U16是未來U20的班底，由於香港這年齡層的參與人數不多，很少哏到同齡的球手比賽，所以今次香港青少年公開賽是一個讓她們跟同齡的海外球手交量的機會。」

2026香港青少年棍網球公開賽將於4月4及5日在香港仔運動場、香港仔運動場人造草地足球場，以及黃竹坑遊樂場人造草地足球場三個場地舉行，屆時將有來自6個國家及地區共58支青少年隊伍同場較量。

比賽設U8混合組、U10混合組、U12男女子組及U16男女子組6個不同組別，為不同階段年輕球員提供競技舞台，參賽球隊分別來自澳洲、中國、中國香港、中華台北、韓國及日本。

記者/攝影：徐嘉華

