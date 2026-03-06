三項鐵人｜來自14個國家及地區約119海外選手來港參加亞青賽

香港三項鐵人總會成功奪得未來2屆、屬洛杉磯奧運計分賽站賽的世界盃主辦權，包括今年11月7至8號在中環海濱進行的一屆；這之前，下周六（14號）一連2日在同一地舉行「建銀國際三項鐵人青年及U23錦標賽」的個人賽及混合接力賽，暫已有來自14個國家及地區約119人報名參加挑戰組比賽，港隊亦精英盡出，冀能爭取上頒獎台。

香港三鐵總會會長周俏男(後排中)透露今明兩年的香港站世界盃將計算入洛杉磯奧運會積分內。徐嘉華攝

港隊精英青少年代表跟三鐵會長周俏男(左四)合照。徐嘉華攝

徐嘉華攝

較受注目的2028洛杉磯奧運會資格系列賽將於今年5月展開，選手將陸續出擊，務求在各大小比賽爭取更多積分出戰洛奧，香港三鐵總會會長兼亞洲三鐵聯盟副會長周俏男表示：「試過去年11月中在中環辦全運會，天氣較適合比賽（2024年香港站世界盃曾於3月舉行），所以未來2屆世界盃（2026年及2027年）作為奧運計分賽站，我們都會在11月進行，希望港隊屆時在主場有好表現，亦讓香港市民看到緊張刺激的奧運計分賽。」

葉德朗(左) 期望今屆U23能踏上頒獎台。徐嘉華攝

吳悅曦(右) 期望籍下周末的亞青賽爭取今年11月青奧參賽機會。徐嘉華攝

說回下周末的亞青（16-19歲）及U23錦標賽跟香港未來2站世界盃一樣都是採「半奧運距離」（750米游泳、18公里單車、5公里跑），是11月塞內加爾青年奧運會的最後資格賽，港隊今次共派出 22 名運動員參賽，包括第一屆全國學生（青年）運動會三項鐵人男子精英青年組銅牌得主葉德朗，將與葉子軒、霍泓軒、沈恩途、曾竟琋及莫柏勛，一同角逐 男子 U23 個人賽；女子 U23 方面，則由全運會混合接力銀牌得主韋祺領軍，聯同妹妹韋禔、林海晴及黃允彤爭取佳績。

體院三鐵教練張德熙(左)希望隊員沒壓力的表現自己最好。徐嘉華攝

男子青年組由王諾熙、簡煒晉 (Dominic CARSON)、林樂仕、黃栢堯、翁溥澤及黃俊僖競 逐；女子青年組則由 2024 年亞洲三項鐵人 U15 及少年錦標賽在主場封后的 Sarah Modiano、文麗淇、倫柏翹、吳悅曦、王樂彤及岑頌寧一同挑戰亞洲列強。

徐嘉華攝

曾參加全運會三鐵測試賽、22歲的葉德朗曾於青年組取得「梗頸四」，他表示十分渴望今次尾二一次U23能爭上獎台，他說：「我當然想有好成績，但未知對手實力，先做好自己本份，做好每一個細節，有獎牌是bonus。」對於曾參加全運會測試賽，葉德朗說能體驗到跟國內選手比拼的強度，有助下周的比賽。

年僅15歲的吳悅曦第一次參加青年組比賽，對於下周比賽是最後一次爭取11月青奧的資格賽，她期望有所表現：「我之前參加過去年10月巴林青亞個人賽（取得頭8名），希望藉香港站爭取青奧資格。」

記者/攝影：徐嘉華