Liv Golf香港｜德特利指中東衝突變相令他可以休息 麥道爾笑指自己經典一桿入洞後柏忌作結

Liv Golf香港今日完成次回合賽事，今日發揮穩定以低標準13桿位列第3的德特利(Thomas Detry)賽後表示，今天的狀態很好打出了錯的表現，家在杜拜的他更指中東衝突，變相令他有時間休息一下，而今輪打入一桿入洞的麥道爾(Graeme McDowell)則表示很高興可以打出一桿入洞，並指在轉換了一些技術後重拾信心。

德特利險因中東衝突無法抵港 指變相令他有時間休息

今日維持首日穩定發揮衝到上第3的德特利實際上差點因為中東衝突無法參賽，住在杜拜的比利時選手因早前杜拜空域關閉而差點無法到港參賽，好在最終有驚無險能抵達香港，他也分享中東衝突對他的影響：「實際上比賽前我有點緊張，擔心自己未能有充分準備，但我依然有好好休息並和教練進行了訓練，而事實上自從星期六我都沒有碰過高爾夫球，所以中東衝突某程度上反而對我有幫助，因為這不得不讓我放下球桿。」他也表示雖然會感到緊張，但他也準備好了迎接任何挑戰：「我現在還有點緊張，但我也準備好迎接任何挑戰，雖然不是百分百準備好，但作為一位競爭者我只會想自己表現好並為團隊爭光。」

麥道爾求變打出好表現

而今日打出不錯表現以低標準10桿排第8的麥道爾則表示今日打出了不俗的表現，他也笑指打出了經典的一桿入洞後即柏忌：「我用一個舊式的一桿入洞後柏忌來，但依然也令人開心，也打出了不錯的高爾夫球。」而提到在推桿的表現上，麥道爾坦言自己去年的推桿表現不佳，為此也作出了新的嘗試：「我檢視了揮桿的一些技術細節，發現有些已經不適合我，所以我嘗試回歸更純粹的基本功並作出了不少努力，也令到我找回自信心。」

記者/攝影：魏國謙