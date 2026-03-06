Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1澳洲站練習賽｜法拉利強勢捲土重來 阿士東馬田遭遇災難性開局

即時體育
更新時間：15:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-06 HKT

一級方程式賽車（F1）的澳洲大獎賽，今日在澳洲墨爾本舉行首次練習賽，萬眾期待的法拉利（Ferrari） 車隊展現強勢， 陸克萊（Charles Leclerc) 與隊友咸美頓（Lewis Hamilton）包辦前兩名，為這個傳奇車隊打響頭炮。

陸克萊在練習賽尾聲階段造出全場最快圈速，以1分20.267秒的成績優勢力壓隊友咸美頓，登上榜首。今次練習賽即展現驚人速度，預示著法拉利將在本季具備爭標實力。

而紅牛車隊（Red Bull Racing）的韋斯塔潘(Max Verstappen) 則以第三名完成練習，落後第一名0.522 秒。韋斯塔潘的新隊友艾查(Isack Hadjar) 排名第四。首次代表小紅牛車隊（Racing Bull）出戰的18歲英國小將連巴迪（Arvid Lindblad）則排名第五 。

然而，另一支備受關注的車隊阿士東馬田（Aston Martin） 則迎來災難性開局。兩屆F1冠軍的阿朗素(Fernando Alonso) 因本田動力單元故障，全程未能上場做出有效時間。其隊友史杜爾（Lance Stroll） 亦僅完成三圈，賽車同樣遭遇引擎問題。更令人擔憂的是，阿朗素在周四曾公開表示本田引擎的劇烈震動，可能導致車手在手部神經受損的風險。技術總監紐維坦言：「我們的電池問題一直存在，最近又出現了電池與管理系統通信的問題。但根本問題仍然是我們持續面臨的震動問題。」 

平治(Mercedes)車隊在季前測試後被視為墨爾本站的奪冠熱門，但他們的練習賽表現平平。佐治羅素 （George Russell） 最終排名僅僅第七。而羅素和隊友卡美安東尼利（Kimi Antonelli ） 都遇到了轉向不足的問題，而混合動力系統的能量輸出也未能達到預期。安東尼利排名第八。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
23小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
18小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
7小時前
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
6小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-05 13:49 HKT
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
2小時前