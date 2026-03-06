F1澳洲站練習賽｜法拉利強勢捲土重來 阿士東馬田遭遇災難性開局

一級方程式賽車（F1）的澳洲大獎賽，今日在澳洲墨爾本舉行首次練習賽，萬眾期待的法拉利（Ferrari） 車隊展現強勢， 陸克萊（Charles Leclerc) 與隊友咸美頓（Lewis Hamilton）包辦前兩名，為這個傳奇車隊打響頭炮。

陸克萊在練習賽尾聲階段造出全場最快圈速，以1分20.267秒的成績優勢力壓隊友咸美頓，登上榜首。今次練習賽即展現驚人速度，預示著法拉利將在本季具備爭標實力。

而紅牛車隊（Red Bull Racing）的韋斯塔潘(Max Verstappen) 則以第三名完成練習，落後第一名0.522 秒。韋斯塔潘的新隊友艾查(Isack Hadjar) 排名第四。首次代表小紅牛車隊（Racing Bull）出戰的18歲英國小將連巴迪（Arvid Lindblad）則排名第五 。

然而，另一支備受關注的車隊阿士東馬田（Aston Martin） 則迎來災難性開局。兩屆F1冠軍的阿朗素(Fernando Alonso) 因本田動力單元故障，全程未能上場做出有效時間。其隊友史杜爾（Lance Stroll） 亦僅完成三圈，賽車同樣遭遇引擎問題。更令人擔憂的是，阿朗素在周四曾公開表示本田引擎的劇烈震動，可能導致車手在手部神經受損的風險。技術總監紐維坦言：「我們的電池問題一直存在，最近又出現了電池與管理系統通信的問題。但根本問題仍然是我們持續面臨的震動問題。」

平治(Mercedes)車隊在季前測試後被視為墨爾本站的奪冠熱門，但他們的練習賽表現平平。佐治羅素 （George Russell） 最終排名僅僅第七。而羅素和隊友卡美安東尼利（Kimi Antonelli ） 都遇到了轉向不足的問題，而混合動力系統的能量輸出也未能達到預期。安東尼利排名第八。