LIV Golf香港站首日奧迪斯60桿獨領風騷 衛冕冠軍加西亞首日零失誤發揮穩定

一連四日的LIV Golf香港站，今日在粉嶺哥爾夫球場正式開鑼。開球前更有香港芭蕾舞團於1號發球台演出獲獎作品《港式麻雀華爾滋》，為賽事揭開序幕。墨西哥球手奧迪斯首日個人、團體賽雙雙第一，而衛冕冠軍加西亞表示在這個球場做到首日零失誤絕對係好事。

首日賽事即成墨西哥球手奧迪斯（Carlos Ortiz）的個人表演，他全日抓下1鷹9鳥，僅吞1個柏忌，以低標準桿10桿的60桿佳績獨佔個人賽榜首。南非球手保美斯特（Dean Burmester）以低標8桿的62桿排個人賽第二位。衛冕冠軍加西亞（Sergio Garcia）以低標7桿的63桿並列第三位。

而團體賽方面，奧迪斯領軍的Torque GC全日收穫2鷹23鳥，總成績低標21桿，同樣在團體賽領導群雄，實現個人與團體「雙雙獨佔鰲頭」的強勢開局。古奇（Talor Gooch） 領軍的Smash GC以低標19桿排第二，4Aces GC則以低標13桿完成首日。

奧迪斯入局慢 後九洞創佳績

賽後奧迪斯難掩興奮，直言是後九洞的爆發造就佳績。「我想這是一輪很棒的比賽。開局有點慢，但在第九洞打出了關鍵的標準桿，然後在第11洞切球入洞，那刻帶動了成個氣勢。」被問到最後幾洞有否想過衝擊59桿，奧迪斯坦言：「我當然知道如果最後四洞全部抓鳥就有機會，我當時真係諗緊59桿。可惜之後錯失咗一兩個推桿，但我每一次都盡力而為。」

加西亞零失誤完成首輪 保美斯特表示場地比平時容易打

衛冕冠軍加西亞連續兩年在粉嶺打出63桿佳績，今次更是零失誤完成首輪。「天氣好，場地條件接近完美，球員自然容易攞分。但呢個場始終需要你用正確方式擊球，偶爾會有啲棘手的洞要處理，而我大部分時間都做得到。」對於連續兩年在粉嶺打出零柏忌的63桿，加西亞坦言：「我其實唔知有咁多，但當然知道今輪冇任何失誤。一個需要打出唔同球路的球場，能夠做到呢點絕對係好事。」

南非球手保美斯特以62桿完成首輪，暫時落後奧迪斯兩桿。他賽後表示：「今日表現幾乎完美，只在第9洞開球犯咗個小錯誤。我整日發揮都好穩定，幾乎冇失誤。雖然錯失咗幾個推桿機會，但能夠堅持住不斷抓鳥，我好自豪。」談到粉嶺球場的變化，保美斯特指出：「因為賽前落雨，場地比平時軟，容易打啲。但我知道周末會起風，到時就會體驗到呢個場真正嘅難度。」

記者、攝影：廖偉業