Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LIV Golf香港站首日奧迪斯60桿獨領風騷 衛冕冠軍加西亞首日零失誤發揮穩定

即時體育
更新時間：21:36 2026-03-05 HKT
發佈時間：21:36 2026-03-05 HKT

一連四日的LIV Golf香港站，今日在粉嶺哥爾夫球場正式開鑼。開球前更有香港芭蕾舞團於1號發球台演出獲獎作品《港式麻雀華爾滋》，為賽事揭開序幕。墨西哥球手奧迪斯首日個人、團體賽雙雙第一，而衛冕冠軍加西亞表示在這個球場做到首日零失誤絕對係好事。

首日賽事即成墨西哥球手奧迪斯（Carlos Ortiz）的個人表演，他全日抓下1鷹9鳥，僅吞1個柏忌，以低標準桿10桿的60桿佳績獨佔個人賽榜首。南非球手保美斯特（Dean Burmester）以低標8桿的62桿排個人賽第二位。衛冕冠軍加西亞（Sergio Garcia）以低標7桿的63桿並列第三位。

而團體賽方面，奧迪斯領軍的Torque GC全日收穫2鷹23鳥，總成績低標21桿，同樣在團體賽領導群雄，實現個人與團體「雙雙獨佔鰲頭」的強勢開局。古奇（Talor Gooch） 領軍的Smash GC以低標19桿排第二，4Aces GC則以低標13桿完成首日。

奧迪斯入局慢 後九洞創佳績

賽後奧迪斯難掩興奮，直言是後九洞的爆發造就佳績。「我想這是一輪很棒的比賽。開局有點慢，但在第九洞打出了關鍵的標準桿，然後在第11洞切球入洞，那刻帶動了成個氣勢。」被問到最後幾洞有否想過衝擊59桿，奧迪斯坦言：「我當然知道如果最後四洞全部抓鳥就有機會，我當時真係諗緊59桿。可惜之後錯失咗一兩個推桿，但我每一次都盡力而為。」

加西亞零失誤完成首輪 保美斯特表示場地比平時容易打

衛冕冠軍加西亞連續兩年在粉嶺打出63桿佳績，今次更是零失誤完成首輪。「天氣好，場地條件接近完美，球員自然容易攞分。但呢個場始終需要你用正確方式擊球，偶爾會有啲棘手的洞要處理，而我大部分時間都做得到。」對於連續兩年在粉嶺打出零柏忌的63桿，加西亞坦言：「我其實唔知有咁多，但當然知道今輪冇任何失誤。一個需要打出唔同球路的球場，能夠做到呢點絕對係好事。」

南非球手保美斯特以62桿完成首輪，暫時落後奧迪斯兩桿。他賽後表示：「今日表現幾乎完美，只在第9洞開球犯咗個小錯誤。我整日發揮都好穩定，幾乎冇失誤。雖然錯失咗幾個推桿機會，但能夠堅持住不斷抓鳥，我好自豪。」談到粉嶺球場的變化，保美斯特指出：「因為賽前落雨，場地比平時軟，容易打啲。但我知道周末會起風，到時就會體驗到呢個場真正嘅難度。」

記者、攝影：廖偉業

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
15小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
5小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
10小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
6小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
10小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
11小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
12小時前