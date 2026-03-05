棍網球｜五戰四勝見成長 港女棍歐洲盃摘銅為奧運資格賽蓄勢

香港女子棍網球代表隊，上週遠征葡萄牙聖安東尼奧雷阿爾城體育場，出戰2026歐洲六人棍網球盃（2026 Eurolax Sixes Cup）。小組賽力挫法國、瑞士，雖以一分惜負荷蘭，最終於季軍戰以11：8擊敗波蘭，勇奪季軍。

賽事首日，港隊連勝法、瑞兩軍，氣勢如虹。次日早場對蘇格蘭，再以9：8險勝，晉級形勢一度明朗。惟下午硬撼荷蘭，苦戰至最後仍以5:6，一分之差飲恨，只能以小組次名出線，轉戰季軍戰。

當地時間周日上演的季軍爭奪戰，港隊穩住節奏，攻守俱見章法，終以11:8壓倒波蘭。連番與歐洲勁旅交鋒，港隊抗衡能力與臨場應變皆見進步。

隊長史卓妍表示，此行收穫甚豐，既是寶貴經驗，亦是難得歷練。香港素少機會與體格高大的歐洲球隊交鋒，今次五戰僅負一場，雖以一分惜敗，確實難以釋懷，卻亦從中汲取最多。她指，回港後將針對不足加強訓練，提升進攻強度與把握機會之能力，冀於十月於澳洲舉行的奧運資格賽爭取更佳成績。

