Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

棍網球｜全港小學校際棍網球比賽 聖紀文小學及沙崙學校分獲初級組及高級組冠軍

即時體育
更新時間：19:03 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:03 2026-03-05 HKT

2025-2026全港小學校際棍網球比賽於2月28至3月1日於西沙GO PARK 棍網球場舉行，初級組錦標由聖公會聖紀文小學奪得，高級組冠軍則由路德會沙崙學校勝出。兩場決賽都以1球之差決出勝負，在場嘅觀眾都顯得十分肉緊！

全港小學校際棍網球比賽分為初級組及高級組，分別有9支及12支隊伍參賽，比賽先進行分組賽，同組隊伍將進行一輪單循環賽事，勝方得2分，平手得1分，負方得0分，小組首兩名隊伍進入四強淘汰賽爭奪冠軍殊榮。

初級組決賽，由聖公會聖紀文小學以8：7一分險勝⁠博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校贏得冠軍。高級組決賽，路德會沙崙學校以10：9挫聖公會聖紀文小學奪得錦標。此外，中華基督教會灣仔堂基道小學以5：1挫荃灣商會學校於初級組奪季，嶺南大學香港同學會小學則以12：4擊敗丹拿山循道學校於高級組季軍戰勝出。

個人獎項方面，聖公會聖紀文小學的黃浚樂和路德會沙崙學校吳智琛分別獲選為初級組及高級組最有價值球員(MVP)，循理會美林小學的陳奕歡攻入31球，以及丹拿山循道學校的江俊宏攻入51球，則分別成為初級組及高級組神射手。

是次比賽合共有14間小學參加，包括：路德會沙崙學校、⁠聖公會聖紀文小學、⁠循理會美林小學、⁠丹拿山循道學校、荃灣商會學校、香港道爾頓學校、⁠李陞大坑學校、金巴崙長老會耀道小學、長沙灣天主教小學、中華基督教會灣仔堂基道小學、獅子會何德心小學、嶺南大學香港同學會小學、高主教書院小學部及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
14小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
4小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
8小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
9小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
3小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT