棍網球｜全港小學校際棍網球比賽 聖紀文小學及沙崙學校分獲初級組及高級組冠軍
更新時間：19:03 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:03 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:03 2026-03-05 HKT
2025-2026全港小學校際棍網球比賽於2月28至3月1日於西沙GO PARK 棍網球場舉行，初級組錦標由聖公會聖紀文小學奪得，高級組冠軍則由路德會沙崙學校勝出。兩場決賽都以1球之差決出勝負，在場嘅觀眾都顯得十分肉緊！
全港小學校際棍網球比賽分為初級組及高級組，分別有9支及12支隊伍參賽，比賽先進行分組賽，同組隊伍將進行一輪單循環賽事，勝方得2分，平手得1分，負方得0分，小組首兩名隊伍進入四強淘汰賽爭奪冠軍殊榮。
初級組決賽，由聖公會聖紀文小學以8：7一分險勝博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校贏得冠軍。高級組決賽，路德會沙崙學校以10：9挫聖公會聖紀文小學奪得錦標。此外，中華基督教會灣仔堂基道小學以5：1挫荃灣商會學校於初級組奪季，嶺南大學香港同學會小學則以12：4擊敗丹拿山循道學校於高級組季軍戰勝出。
個人獎項方面，聖公會聖紀文小學的黃浚樂和路德會沙崙學校吳智琛分別獲選為初級組及高級組最有價值球員(MVP)，循理會美林小學的陳奕歡攻入31球，以及丹拿山循道學校的江俊宏攻入51球，則分別成為初級組及高級組神射手。
是次比賽合共有14間小學參加，包括：路德會沙崙學校、聖公會聖紀文小學、循理會美林小學、丹拿山循道學校、荃灣商會學校、香港道爾頓學校、李陞大坑學校、金巴崙長老會耀道小學、長沙灣天主教小學、中華基督教會灣仔堂基道小學、獅子會何德心小學、嶺南大學香港同學會小學、高主教書院小學部及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校。
最Hit
BNO VS 特區護照｜周顯
9小時前
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
9小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
2026-03-04 16:14 HKT