F1│周日迎新賽季首次燈滅 皮亞斯利為主場捧盃期望降溫

距離2026年世界一級方程式（Formula 1，簡稱F1）新賽季首站——澳洲大獎賽——在墨爾本阿爾伯特公園賽道開鑼尚有4天，主場出戰的澳洲新星奧斯卡皮亞斯利（Oscar Piastri）卻選擇為外界的高度期待「降溫」，直言所屬的麥拿倫（McLaren）車隊目前並非奪冠大熱。

皮亞斯利上季表現大爆發，全年合共取得7個分站冠軍，最終在車手積分榜排名第三，令他在家鄉墨爾本成為焦點人物。本周末舉行的澳洲站預料將吸引破紀錄觀眾入場。自1985年澳洲站正式成為F1分站以來，從未有本土車手在主場奪冠，皮亞斯利自然被視為最有希望「破荒」的人選。

不過，這位24歲車手在賽前受訪時表現冷靜。他指出：「從季前測試來看，我們確實是前列分子之一，但我不會說我們是今站的最大熱門。相比12個月前，現時形勢沒有那麼樂觀，我們仍需要再進步。」

技術改革賽局添變數

對不少香港觀眾而言，2026年F1是一個特別值得關注的賽季。今季F1迎來數十年來最大規模的技術改革，賽車在動力系統、底盤設計及電能使用比例等方面全面更新。簡單來說，各車隊幾乎要「由零開始」重新研發戰車，實力高低在季前測試中仍難以完全判斷，真正競爭力往往要到正式比賽才會浮現。

這相信亦是皮亞斯利對主場勝算有保留的原因之一。他坦言，現階段「完全無法預測」自己能否在澳洲站奪冠。



隊內競爭仍是最大挑戰



上季皮亞斯利曾在季中一度於積分榜領先隊友、英國車手羅利斯（Lando Norris）多達34分，但其後狀態回落，被羅利斯反超，後者更一舉奪得個人首個世界冠軍。皮亞斯利表示，對錯失更高成就的失望已經淡化，短暫的休季期及新規則帶來的適應壓力，令他沒有太多時間回顧過去。

但他就否認主場作戰會帶來額外壓力，皆因去年澳洲站，他曾因失誤衝出賽道草地，最終只得第九名。「去年的結果當然不理想，但我不會因此給自己額外壓力，現時要面對的挑戰已經夠多了。」

「木瓜規則」風波已成過去



麥拿侖上季對兩名車手實行「平等待遇」，但在實際比賽中，所謂的「木瓜規則」（Papaya Rules）曾引發爭議，包括在意大利蒙扎站因車隊進站失誤，皮亞斯利被要求讓羅利斯先行。對此，他表示相關問題已在車隊內部妥善處理：「我們不會無故互換位置，若再出現緊張時刻，車隊會一如以往內部處理，目標是整體進步。」

澳洲大獎賽正賽將於香港時間星期日中午約12時舉行（墨爾本當地時間下午3時）。隨着新賽季技術大洗牌，加上麥拿倫、平治及法拉利等傳統強隊實力接近，今站被視為觀察全年形勢的重要指標。

對皮亞斯利而言，主場不只是爭取首個澳洲車手冠軍的機會，更是在F1全新時代證明自己能否成為頂級車手的關鍵一戰。