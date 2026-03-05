WTA女子網球｜球場得意情場更得意！ 「一姐」莎芭蘭卡接受男友求婚 曬巨鑽秀恩愛

女子網壇「一姐」、白俄羅斯名將莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）在社交媒體上大放「閃光彈」，宣布與男友、巴西商人弗蘭古利斯（Georgios Frangulis）訂婚的喜訊。這位四項大滿貫冠軍分享了一段男友單膝跪地求婚的甜蜜影片，並向外界展示了其手上耀眼的巨型鑽戒。

網上晒求婚片段

從影片中可見，求婚場面極其浪漫，弗蘭古利斯在一個鋪滿白色玫瑰花瓣的泳池前，被精心佈置的花海包圍，跪地向莎芭蘭卡送上求婚戒指。莎芭蘭卡在帖文中寫道：「你和我，直到永遠。」「我終於可以叫你別的稱呼——未婚夫！」，喜悅之情溢於言表。

曾在布里斯班網賽催婚

在稍後發布的限時動態中，莎芭蘭卡分享了與未婚夫享受慶祝大餐的畫面，並再次近距離展示其鑽戒，配文寫道：「嗯，我顯然完全不知道今晚會發生這件事。」

雖然莎芭蘭卡對這次求婚感到驚喜，但她其實在近幾週已多次「明示」，希望二人關係能更進一步。在今年一月布里斯班網賽奪冠後的頒獎典禮上，她便公開向男友「催婚」：「謝謝我的男朋友，希望很快我能叫你『別的稱呼』，對吧？讓我們再多施加點壓力，對吧？」

除了訂婚喜訊，莎芭蘭卡本周亦迎來了家庭新成員，一隻名為Ash的可愛小狗。這隻近四個月大的小狗，此前一直由其體能教練照顧，數天前才與莎芭蘭卡首次見面。她對這位「新成員」寵愛有加，在印第安韋爾斯網賽的媒體日上，更向記者大讚牠「太可愛了」、「毛茸茸的，很會撒嬌，帶來了很多歡樂。」