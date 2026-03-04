LIV Golf香港站明日粉嶺開戰 加西亞重返福地求衛冕 Ripper GC誓奪團體三連勝

總獎金高達2500萬美元的滙豐LIV Golf香港站，將於明天在香港哥爾夫球會粉嶺球場正式掀開戰幔。賽會舉行賽前記者會，除了宣布這項盛事將延長合作至2027年外，，一眾焦點球星包括衛冕冠軍加西亞（Sergio Garcia），開季團體賽兩連勝的Ripper GC、球隊Legion XIII 隊長、個人積分榜首拉姆（Jon Rahm），剛在阿德萊德站「復活」奪冠的金河珍（Anthony Kim）及其4Aces GC隊長莊臣（Dustin Johnson），親身分享備戰情況。

衛冕冠軍加西亞。廖偉業攝

左起：Ripper GC 隊員利什曼（Marc Leishman）、斯邁利（Elvis Smylie）、隊長史密夫（Cameron Smith）及赫伯特（Lucas Herbert）於 2026 年 3 月 3 日在香港哥爾夫球會粉嶺球場出席記者會。Liv Golf 圖片

加西亞重返福地求衛冕

去年在此地贏得個人第二個LIV冠軍兼團體「雙冠」的加西亞，將率領火球隊再度登場。 他直言對重返福地感到興奮亦大讚香港獨特且充滿活力 ：「我認為香港是一個非常獨特且偉大的城市，充滿活力。而且我認為她很有的活力，你可以玩得很開心，所以這很好。能回到香港這個我打過很多次的美麗高爾夫球場很高興，這是一個很適合我、很享受的球場。」

被追問到他是隊伍中唯一在此捧盃的人，會否肩負更多領軍責任時，加西亞即展現對隊友的絕對信心：「佢哋亦都知道點樣贏波。佢哋全部都係好出色嘅球員，個個都識贏波。」

Ripper GC強勢襲港 誓奪三連勝

以澳洲球星為班底的Ripper GC，開季在利雅德及阿德萊德實現團體兩連勝，氣勢一時無兩。隊長史密夫（Cam Smith） 揚言不會自滿：「我很高興能夠在賽季初便看到努力得到回報。但我們不會掉以輕心。我們現在的氣勢很好，只要保持下去就可以了。」

西班牙名將拉姆（Jon Rahm）LIV Golf 圖片

拉姆求開齋 讚粉嶺多變

球隊Legion XIII 隊長、暫列個人積分榜首的西班牙名將拉姆（Jon Rahm），雖連續兩站屈居亞軍，但狀態穩定。他坦言渴望將好表現轉化為錦標：「我對目前的表現感到滿意，真希望能在其中一站取得勝利。勝利從來都不容易，但我很高興自己一直保持在爭冠位置。」拉姆亦表示非常喜歡香港這座城市：「這是我全年最喜歡的比賽周之一，這裏有美食、娛樂，以及各種各樣的樂趣。」

金河珍（Anthony Kim）(左）隊長莊臣（Dustin Johnson）（右）Liv Golf 圖片

金河珍浴火重生 莊臣讚不絕口

球隊4Aces GC成為另一焦點，事關沉寂多時的金河珍（Anthony Kim）剛於阿德萊德站神奇封王。而隊長莊臣（Dustin Johnson） 形容過程「非常精彩」，大讚對方在高壓下發揮出色。金河珍表示比賽更多是調整心態：「我很高興能重新調整狀態，把高爾夫、家庭和保持清醒的頭腦放在最重要的位置。我的目標是每天進步 1%。我仍然專注於提升自己，盡我所能幫助球隊。」

他強調過程比結果更重要：「我不去擔心結果，只是努力每天進步，這個過程最終奏效了。我會繼續努力，我相信我的 最佳狀態還在後頭。」