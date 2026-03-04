LIV Golf香港站明日開鑼 潘頓卓林普跨界戰Pro-Am 騎神：平衡感似騎馬 球王：兩個『打波』都要好準確
發佈時間：16:57 2026-03-04 HKT
萬眾期待的LIV Golf香港站明日在粉嶺球場正式開打，今年賽事迎來多項革新。今日率先舉行職業業餘配對賽（Pro-Am），讓業餘球手與職業球手同場競技，同時讓正賽球手熟習場地，而賽馬界傳奇騎師潘頓（Zac Purton）、球王卓林普（Judd Trump）跨界亮相，成為全場焦點。
滙豐LIV Golf香港站將於3月5-8日在粉嶺球場舉行。 今年賽事迎來多項革新，包括首次由三日增至四日，並採用72洞賽制，參賽球手增至57位。 而今日率先舉行職業業餘配對賽（Pro-Am）。騎師潘頓夥拍澳洲新星史邁利（Elvis Smylie）及萊什曼（Marc Leishman）出戰，被問到騎師與高球的共通點時，他笑言：「平衡好重要！騎馬同揮桿都要講究平衡同節奏，兩件事情係共通的。」在香港定居19年的他，直言近年更專注提升球技：「我打得還可以，但當然希望再好啲。」
桌球「世一」卓林普則與美國名將尤萊恩（Peter Uihlein）及屈臣（Bubba Watson）同組。被問到桌球與高球有何相似之處，他妙答：「兩樣都係『打波』，都要好準確。」首度征戰粉嶺球場的他大讚：「香港係個好地方，好開心可以參與，我會盡情享受比賽。」
