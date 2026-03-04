Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球全英賽｜男單李卓耀伍家朗 混雙鄧俊文謝影雪 齊齊過首關

更新時間：14:18 2026-03-04 HKT
發佈時間：14:18 2026-03-04 HKT

屬超級1000的全英羽毛球公開賽周二在伯明翰展開，港隊主力先後過關包括5月將榮升「爸爸」的男單伍家朗、師弟李卓耀爆冷擊敗應屆全運金牌得主翁泓陽，以及混雙鄧俊文、謝影雪。

伍家朗全英賽有個好開始。資料圖片
伍家朗早前跟太太開心公佈即將榮升做父母。伍家朗Ig圖
伍家朗Ig圖
準爸爸伍家朗望家庭及羽球事業都做得好

今站是港隊歐洲之旅的第2站，上周在德國公開賽（超級300）8強止步，來到更高級別的全英賽，世界排名29的家朗在首圈對加拿大代表、排33位的楊燦，在44分鐘的激戰中，港將以21:14、21:9躋身次圈將對印度一哥申恩（Lakshya Sen)，後者在首圈爆冷以2:1擊退「世一」兼衛冕的中國名將石宇奇。

早前在IG宣佈將升格做爸爸說：「我準備做老豆喇！」預產期是5月，家朗表示：「我會盡力兼顧好家庭同事業，始終我是一個新手爸爸，很多方面都要邊做邊學。」家朗本周的世界排名重返頭30位內，期望在9月亞運前能將世界排名保持上升。

阿耀以2:0擊敗粵港澳全運會金牌得主翁泓陽。資料圖片
阿耀勝應屆全運會金牌得主

現世界排名25的李卓耀上周德國站16強止步，來到全英賽對應屆全運會男單金牌得主翁泓陽，對方的世界排名比阿耀高10位，在52分鐘的激戰中，港將以21:19、21:17勝出，次圈挑戰21歲 的應屆世錦賽銅牌得主、加拿大的賴浩俊（Victor）。

鄧俊文及謝影雪這對混雙老拍檔奪獎無數，只是全英賽的獎牌一直未到手，可望今年登上伯明翰頒獎台。資料圖片
鄧謝配有驚無險

混雙的世界排名第7的「鄧謝配」一直期望可以踏上全英賽獎台，周二首圈對泰國組合Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat，港隊在先輸一局16:21、連追2局21:15、21:11反勝入次圈將對印度組合Dhruv Kapila / Tanisha Crasto。

記者：徐嘉華

