電競｜LOL電競六大頂級聯賽賽區 年末雲集各路勁旅競逐世界冠軍

上周末香港迎來本地英雄聯盟電競史中一大里程碑，來自南韓的南韓冠軍聯賽LCK，選址香港作為首次海外盃賽決賽LCK Cup Final，一連兩日吸引近2萬名觀眾入場，而實際上LOL電競亦有另外5大賽區，除了2個國際賽外，年末雲集各賽區多支頂尖隊伍的英雄聯盟全球總決賽更是每年的重頭大戲。

香港作為LCK海外首個落腳點。攝影：魏國謙

LCK隊伍因多次奪得世界冠軍因此被認為是最強賽區。攝影：魏國謙

6大賽區隊伍劍指最高榮耀高捧召喚師盃

今次到港舉辦盃賽，來自南韓的LCK是LOL電競其中一個技術水平最高的聯賽，雲集多位南韓最頂級的玩家，最有代表性的必然是效力T1（前SKT T1)的Faker(李相赫），LCK亦是英雄聯盟史上最為成功的賽區，在舉辦代表LOL最高殊榮的全球總決賽15個賽季中，代表LCK的戰隊就總共值得過10次冠軍。

而被認為是第二強的賽區則是中國聯賽LPL，代表的隊伍曾3次奪得全球總決賽，亦誕生了繼Faker後第2位LOL名人堂選手，傳奇中國射手位Uzi(簡自豪）。而另外亦有大平洋聯賽LCP，是集合台灣地區、日本以及越南等戰隊的賽區。而另外3大賽區則有香港選手Kaiwing現效力VKS的巴西賽區CBLOL，北美賽區LCS和歐洲賽區LEC。

而以現在賽制下各賽區都分為3個賽段，各賽區第一賽段會決出出戰首個國際賽全球先鋒賽的名額，LPL和LCK各有2個出賽名額，而另外4賽區則有一個名額，將在3月16至22日在巴西決出首個國際級盃賽冠軍。而之後6月26日-7月12日則會進行第二個國際賽賽事季中邀請賽（MSI)，除了CBLOL只有1個名額外，其餘賽區也獲2個名額，MSI冠軍亦可直接獲進入當季世界賽的資格，因此對各戰隊而言亦至關重要。而全年的壓軸大戲則是英雄聯盟全球總決賽則在10月於美國舉行，LCK和LPL各有4個名額，CBLOL只有1個其餘賽區則有3個，全球總決賽是LOL的最高榮耀，除了可以將名字刻在獎盃「召喚師盃」外，冠軍隊伍的選手亦可在遊戲中獲專屬的冠軍簽名造型，對選手而言意義重大。