電競｜LCK CUP首落戶香港吸引近2萬人見證 盼重燃電競狂熱培育本地新人

電競英雄聯盟(League of Legends, LOL)南韓冠軍聯賽LCK CUP 2026決賽，3支隊伍上周末在啟德體藝館展開激戰，最終Gen.G在總決賽中3:0橫掃BFX封王落下帷幕。為期兩日的賽事吸引近2萬人觀戰，周邊產品亦一掃而空，反映出電競在本地具一定吸引力。中國香港電競總會主席周啟康盼可再次營造本地電競氛圍，再延伸至電競人才發展。

3支隊伍在香港爭奪最終的LCK CUP冠軍。攝影：魏國謙

不少觀眾盛裝打扮支持選手。攝影：魏國謙

今年其中一個名場面是Gen.G射手Ruler上演5殺。直播截圖

最終由Gen.G在香港捧起LCK CUP冠軍奬盃。攝影：魏國謙

LCK首次海外賽落戶香港 近2萬人見證電競盛事

今年英雄聯盟頂級聯賽LCK首度衝出南韓，並選擇香港作為首個海外舉辦盃賽的地點，由Cyber Games Arena（CGA)在啟德體藝館主辦為期2日的2026 LCK Cup Finals in Hong Kong。首日的敗者組決賽由前世界冠軍中單Showmaker帶領的DK，對上今屆黑馬BFX已接近滿座，最終由BFX繼續黑馬之路以3:0淘汰DK，取得最後一張全球先鋒賽韓國賽區代表門票，兼殺入決賽。

周日的決賽在全場爆滿下，見證這支黑馬軍挑戰聯賽霸主Gen.G。最終今季表現強勢的Gen.G在決賽中再打出統治級表現，在明星中單Chovy在3戰中1次不死，加上射手Ruler在第3場打出5殺下，以3:0橫掃BFX奪得今屆LCK Cup冠軍。

今次亦設粉絲邨供打卡和選購紀念品。攝影：魏國謙

今次有到香港的Gen.G也是其中一支人氣頗高的隊伍。攝影：魏國謙

香港電競總會主席周啟康。攝影：魏國謙

香港氣氛比其他地方更好

中國香港電競總會主席、兼CGA行政總裁周啟康Ryan表示今次比賽受到很多關注，他亦表示起初都未有想到周邊產品的反應如此熱烈，很多產品首日已經售罄。今次也令他發現到香港有很多市民是未看過電競賽事，而今次也吸引了不少第一次看的觀眾入場。Ryan也認為香港的觀賽氣氛更勝其他地方：「香港的氣氛就算我去過其他國家看電競賽事，香港氣氛其實更加好，可能因為他們之前已經看得太多了，可能個個月都有。就連韓國的合作伙伴，或者我們其他贊助商反映，其實都覺得今次香港現場LCK氣氛比其他世界級賽事更好。」

而被問到會否希望舉辦更大型的比賽如LOL的國際賽或是CS2最高層級的Major時，Ryan也表示有意願可以舉辦這些更大型的比賽，因也更具吸引力和對本地有幫助。但他也坦言在現行機制下需要有所調節：「因為所有大型的賽事唔係講緊，我今日申請明年在香港做，現在是排到2至3年之後的事情。但是以現行可能配套，我們未必可以預料到我們得到一個資助是做3年或者更長遠的活動。」

2日賽事吸引近2萬名觀眾到場觀賞。攝影：魏國謙

盼能恆常化大型電競活動 將電競氣氛重燃發掘新人

今次LCK Cup決賽是繼去年在香港舉辦遊戲「絕對武力2(CS2)」的「Blast Premier Rivals Hong Kong」後，第2個獲M品牌認證的電競賽事。而實際上CGA亦曾在2017和18年舉辦電競音樂節，以往亦有電競節，然而已停辦一段時間。Ryan也希望能夠重啟像電競音樂節一樣的本土電競活動，他也希望能夠將一些活動恆常化：「我覺得香港可以恆常化有更加多的活動去重新凝聚整個電競氣氛，都希望可以有更加多外國賽事，可以以廣東話形式，就是在大電視臺上面，或者可能有廣東話網上直播，我覺得這個也能幫助持續建立個氣氛。」

以往香港亦出現了不少LOL的電競隊伍，例如FAK、HKA英雄聯盟分部等，亦有電競選手在國際舞台上大放異彩，例如去年效力CFO的Kaiwing助隊伍殺入世界賽8強。但近年在職業賽場上都不再看到香港隊伍的身影，香港選手也成為賽場少數，Ryan也坦言現在的電競氛圍暫不足以建立一支香港的戰隊。他希望可以利用重新建立的氣氛去提供更多比賽機會發掘新人：「始終選手的進步在比賽中最為顯著，通常發掘新人都是在民間的小型賽事中，因為要發掘選手要令到選手有進步的目的，比賽係最簡單直接。」他也補充：「但又不可以永遠只有大型賽事，因為未必有太多選手可以參與到，可以考慮做些每季不同區內的電競比賽，又或是電競節等，令市民有更多機會接觸和感受到電競比賽，同時令更多選手有更多賽事吸收經驗。」也會利用校際盃的方式發掘更多潛力新人，Ryan也希望可以得到政府資助或牽頭去支援建立起香港的隊伍或投放更多資源在香港選手上。

記者/攝影：魏國謙