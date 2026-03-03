Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜港隊女足宣佈退出「Pink Ladies Cup 2026」 足總：以職球員安全為首要考慮

即時體育
更新時間：12:14 2026-03-03 HKT
發佈時間：12:14 2026-03-03 HKT

正在杜拜出戰「Pink Ladies Cup 2026」的港隊女足，昨日已透過足總聲明報平安，但中東局勢持續緊張，今日足總再發聲明以職球員安全為首要考慮，宣佈已去信主辦單位表示退賽，並隨事態發展作出合適安排。

港隊女足宣佈退出「Pink Ladies Cup 2026」。足總圖片
港隊女足宣佈退出「Pink Ladies Cup 2026」。足總圖片

港隊女足宣佈退賽 已停止外出活動確保人身安全

港隊女足2月25日遠赴阿聯酋杜拜出戰「Pink Ladies Cup 2026」，上周六已完成對加納一戰，原定明日和6號將分別對坦桑尼亞和俄羅斯，然而中東局勢持續緊張，杜拜亦受到伊朗針對美軍基地的報復式空襲，令外界關注女足職球員在當地的安全和情況，足總今日宣佈已去信主辦單位，港隊女足將退出比賽不會參與餘下的賽事，並以職球員安全為首要考慮。

足總亦指球隊現時已停止一切外出活動，並留守當地酒店內以確保人身安全，也表示會與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並 會因應事態發展，為球隊作出合適安排。目前杜拜機場已提供有限度服務，在周一起有限度恢復航班升降。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
21小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
4小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
21小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
4小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
20小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
18小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
16小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
7小時前