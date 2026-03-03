足球｜港隊女足宣佈退出「Pink Ladies Cup 2026」 足總：以職球員安全為首要考慮

正在杜拜出戰「Pink Ladies Cup 2026」的港隊女足，昨日已透過足總聲明報平安，但中東局勢持續緊張，今日足總再發聲明以職球員安全為首要考慮，宣佈已去信主辦單位表示退賽，並隨事態發展作出合適安排。

港隊女足宣佈退出「Pink Ladies Cup 2026」。足總圖片

港隊女足宣佈退賽 已停止外出活動確保人身安全

港隊女足2月25日遠赴阿聯酋杜拜出戰「Pink Ladies Cup 2026」，上周六已完成對加納一戰，原定明日和6號將分別對坦桑尼亞和俄羅斯，然而中東局勢持續緊張，杜拜亦受到伊朗針對美軍基地的報復式空襲，令外界關注女足職球員在當地的安全和情況，足總今日宣佈已去信主辦單位，港隊女足將退出比賽不會參與餘下的賽事，並以職球員安全為首要考慮。

足總亦指球隊現時已停止一切外出活動，並留守當地酒店內以確保人身安全，也表示會與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並 會因應事態發展，為球隊作出合適安排。目前杜拜機場已提供有限度服務，在周一起有限度恢復航班升降。

