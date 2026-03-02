Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊｜ 女花卡塔爾航空周一晚機取消 受影響賽事包括本周男女花的開羅站 男佩巴都亞站及女佩雅典站

即時體育
更新時間：15:21 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:21 2026-03-02 HKT

受到中東局勢影響，香港劍擊隊亦受連累，原本在本周中展開的部份FIE 世界盃被逼延期，包括男子花劍隊亦要修改行程，他們昨晚（周日晚）照原定計劃起飛去巴黎，今晨10時已抵埗，花劍隊主教練基連（Greg Koenig）回覆本報查詢時證實本周四展開的開羅站世界盃將延期，男花隊將留在法國集訓2星期，再轉參加下一站秘魯利馬站於本月20日展開的大獎賽。

以蔡俊彥(左一)及張家朗(右一)為首的男子花劍隊昨晚順利飛巴黎，現留巴黎集訓2星期再去下一站比賽。資料圖片
以蔡俊彥(左一)及張家朗(右一)為首的男子花劍隊昨晚順利飛巴黎，現留巴黎集訓2星期再去下一站比賽。資料圖片
Greg表示男花會留巴黎訓練2星期再去下一站比賽。資料圖片
Greg表示男花會留巴黎訓練2星期再去下一站比賽。資料圖片
蔡俊彥今晨跟大隊已抵達巴黎。資料圖片
蔡俊彥今晨跟大隊已抵達巴黎。資料圖片
張家朗曾在開羅站取得過佳績，包括2022年開羅世界錦標賽，他第一次奪得銅牌。資料圖片
張家朗曾在開羅站取得過佳績，包括2022年開羅世界錦標賽，他第一次奪得銅牌。資料圖片

以「世一」蔡俊彥及「劍神」張家朗」為首的香港男花隊原定計劃是昨晚飛到巴黎，再轉機去開羅準備本周中的FIE世界盃，但受到伊朗局勢劇烈升溫，Greg表示FIE已取消本周的開羅站比賽，男花隊將留在巴黎集訓2星期以備戰利馬大獎賽。有消息指開羅站將延期而不是取消，FIE（國際劍聯）官網已刪去男、女花本周的開羅站資料。

香港女子花劍隊主力鄭曉為(右起) 、符妤名、關渝澄及吳佳蔚今晚班機取消，遲幾天才飛去巴黎會合男子花劍隊。資料圖片
香港女子花劍隊主力鄭曉為(右起) 、符妤名、關渝澄及吳佳蔚今晚班機取消，遲幾天才飛去巴黎會合男子花劍隊。資料圖片

原本乘坐卡塔爾航空  女花隊被逼取消今晚行程

女子花劍方面，她們原定今晚（周一）乘坐卡塔爾航空經多哈去巴黎會合男花，但行程有變，Greg表示女花將於一星期後才飛去巴黎跟男花一樣在當地訓練，再一齊飛去秘魯比賽。

等了足足3年終於在最後一屆的亞青賽登上男佩青年組冠軍獎台，何柏霖表示皇天不負有心人，十分滿足今屆成績，寄望4月的世青賽再登上最高獎台。資料圖片
等了足足3年終於在最後一屆的亞青賽登上男佩青年組冠軍獎台，何柏霖表示皇天不負有心人，十分滿足今屆成績，寄望4月的世青賽再登上最高獎台。資料圖片

男佩亞青金牌得主何柏霖：比賽延期不失望

同樣受連累的還有同樣在本周舉行的意大利巴都亞站世界盃，男佩原定今晚起程，但今晨通知要延期。上周在雅加達亞青賽奪得青年組男佩金牌的何柏霖表示今晨接到通知不用飛，因比賽延期，問他可會失望，上周等了足足3年奪得亞青賽金牌的他說：「其實不太失望，因為都想亞青後有個休息時間，畢竟在亞青賽前飛了很多地方，現在巴都亞站取消，我可以好好休息，再衝今季餘下的比賽。」19歲 的何柏霖下一個大的目標是4月初巴西世青賽爭取獎牌告別青年組賽事。

至於女子佩劍隊一早已身在巴黎，沒有航班影響的問題，但她們本周在雅典有一站世界盃亦延期。

香港劍總今午發出一則轉述FIE告示：「由於全球局勢及其不確定性，加上因航班取消等問題導致可能無法出國或返國的代表團持續增加，FIE執行委員會決定延期本周的賽事。」受延期的賽事包括男女花的開羅站世界盃、男佩的意大利巴都亞站世界盃及女佩的雅典站世界盃，FIE稍後會公佈延期的日子。

記者：徐嘉華

