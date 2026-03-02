Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LIV Golf香港站周四開鑼 盛事規模全面提升 郭永亮：獎金加碼至3000萬美元

即時體育
更新時間：14:53 2026-03-02 HKT
發佈時間：14:53 2026-03-02 HKT

「2026年滙豐LIV Golf香港站」將於周四（5日）在粉嶺球場揭幕，賽事連續第三年落戶香港。香港哥爾夫球會會長郭永亮今日會見傳媒時表示，今年賽事規模全面升級，總獎金提升至3000萬美元（約2.35億港元），將成為香港體壇史上獎金最高的賽事之一。

獎金提升至2億3500萬港元 比賽日期人數全面升級

Liv golf已經是第三年於香港粉嶺球場舉行，過去兩年賽事吸引超過40個國家及地區的觀眾入場。今年賽事全面升級，總獎金亦都全面加碼。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「今年liv golf 的獎金進一步加碼，由2500萬美金提升到3000萬美金，大約港幣2億3500萬。比歷屆多咗差唔多兩成。」隨後他提到參賽人數和日期都有所提升：「今年賽事由以往3日增至4日72洞比賽，參賽球手增至57位。包括曾來港參戰的頂級球星Bryson DeChambeau及Jon Rahm等等。」

場地規模全面升級促入場 望能提升香港經濟效益

今年比賽場地規模亦都有所提升，郭會長表示：「VIP公眾席由一層增至兩層，容納更多高消費觀眾，等大家可以更舒適享受賽事。球手休息室同樣擴建至兩層，地下設康復和健身區，樓上做球手餐飲、休息需要。觀眾村面積亦較往年擴大，攤位活動更多元化，更加豐富。今年添置更多運動模擬器，可以促進不同運動的交流，並供一家大細娛樂。」他特別提到，星期六賽後音樂會將移師至舊球場1號洞舉行，可容納人數增至7000人，較以往多出三倍，觀眾更可欣賞國際知名澳洲DJ Dom Dolla的演出。

最後郭會長表示liv golf將會為香港帶來更多經濟效益：「過去兩年賽事吸引超過40個國家及地區的觀眾入場，其中一半是海外觀眾。而2024有約3.8萬人入場，人均消費高達2300美元（約1.8萬港元），遠超一般過夜旅客，預計今年4天賽事將進一步帶旺酒店、餐飲及零售業，為香港帶來數以億計的經濟效益。」

記者：廖偉業

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
42分鐘前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
7小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
6小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
4小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
6小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
8小時前