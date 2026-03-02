LIV Golf香港站周四開鑼 盛事規模全面提升 郭永亮：獎金加碼至3000萬美元

「2026年滙豐LIV Golf香港站」將於周四（5日）在粉嶺球場揭幕，賽事連續第三年落戶香港。香港哥爾夫球會會長郭永亮今日會見傳媒時表示，今年賽事規模全面升級，總獎金提升至3000萬美元（約2.35億港元），將成為香港體壇史上獎金最高的賽事之一。

獎金提升至2億3500萬港元 比賽日期人數全面升級

Liv golf已經是第三年於香港粉嶺球場舉行，過去兩年賽事吸引超過40個國家及地區的觀眾入場。今年賽事全面升級，總獎金亦都全面加碼。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「今年liv golf 的獎金進一步加碼，由2500萬美金提升到3000萬美金，大約港幣2億3500萬。比歷屆多咗差唔多兩成。」隨後他提到參賽人數和日期都有所提升：「今年賽事由以往3日增至4日72洞比賽，參賽球手增至57位。包括曾來港參戰的頂級球星Bryson DeChambeau及Jon Rahm等等。」

場地規模全面升級促入場 望能提升香港經濟效益

今年比賽場地規模亦都有所提升，郭會長表示：「VIP公眾席由一層增至兩層，容納更多高消費觀眾，等大家可以更舒適享受賽事。球手休息室同樣擴建至兩層，地下設康復和健身區，樓上做球手餐飲、休息需要。觀眾村面積亦較往年擴大，攤位活動更多元化，更加豐富。今年添置更多運動模擬器，可以促進不同運動的交流，並供一家大細娛樂。」他特別提到，星期六賽後音樂會將移師至舊球場1號洞舉行，可容納人數增至7000人，較以往多出三倍，觀眾更可欣賞國際知名澳洲DJ Dom Dolla的演出。

最後郭會長表示liv golf將會為香港帶來更多經濟效益：「過去兩年賽事吸引超過40個國家及地區的觀眾入場，其中一半是海外觀眾。而2024有約3.8萬人入場，人均消費高達2300美元（約1.8萬港元），遠超一般過夜旅客，預計今年4天賽事將進一步帶旺酒店、餐飲及零售業，為香港帶來數以億計的經濟效益。」

記者：廖偉業