WTT新加坡大滿貫｜孫穎莎力挫隊友王曼昱 新加坡大滿貫封后

WTT新加坡大滿貫女單決賽上演國家隊「內訌」，結果一姐孫穎莎以局數4:2力挫王曼昱，孫穎莎很高興奪得冠軍，賽後坦言每次與王曼昱對賽都不容易，今次非常滿意自己的表現。

莎莎對賽成績佔上風

今仗已是孫穎莎與王曼昱第30次在國際賽場交手，最近11次全部是決賽爭冠。雙方之前29次碰頭，孫穎莎以19勝10負領先，而最近2次對壘兩人各勝一場。孫穎莎指出：「我們已是熟悉到不能再熟悉的對手和隊友。」

今仗甫開賽孫穎莎佔得先機，連贏兩局11:8、11:9。之後輪到王曼昱還以顏色，連勝11:7、11:6，局數扳平2:2。第5局，王曼昱乘後上氣勢領先至10:7時，竟被孫莎連取5分刁時反勝12:10，局數再度領先3:2。

第5局落後反勝成關鍵

王曼昱第5局大好形勢下倒輸，令形勢再次逆轉。「莎莎」乘勢於第6局再贏11:9，局數4:2擊敗王曼昱奪得冠軍，並將兩人對戰紀錄改寫為20勝10負。

孫穎莎賽後很滿意自己的表現，並興奮表示：「非常開心再次在新加坡贏得冠軍，我跟曼昱也像之前一如既往地發揮出了我們彼此最好的水平。我們雙方都是拼盡全力，珍惜打好每一分。每一場都有不一樣的感受和收獲，在比賽遇到了困難，及時總結回顧，整體自己非常滿意。」