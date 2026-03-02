Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大滿貫｜孫穎莎力挫隊友王曼昱 新加坡大滿貫封后

即時體育
更新時間：13:02 2026-03-02 HKT
發佈時間：13:02 2026-03-02 HKT

WTT新加坡大滿貫女單決賽上演國家隊「內訌」，結果一姐孫穎莎以局數4:2力挫王曼昱，孫穎莎很高興奪得冠軍，賽後坦言每次與王曼昱對賽都不容易，今次非常滿意自己的表現。

莎莎對賽成績佔上風

今仗已是孫穎莎與王曼昱第30次在國際賽場交手，最近11次全部是決賽爭冠。雙方之前29次碰頭，孫穎莎以19勝10負領先，而最近2次對壘兩人各勝一場。孫穎莎指出：「我們已是熟悉到不能再熟悉的對手和隊友。」
今仗甫開賽孫穎莎佔得先機，連贏兩局11:8、11:9。之後輪到王曼昱還以顏色，連勝11:7、11:6，局數扳平2:2。第5局，王曼昱乘後上氣勢領先至10:7時，竟被孫莎連取5分刁時反勝12:10，局數再度領先3:2。

第5局落後反勝成關鍵

王曼昱第5局大好形勢下倒輸，令形勢再次逆轉。「莎莎」乘勢於第6局再贏11:9，局數4:2擊敗王曼昱奪得冠軍，並將兩人對戰紀錄改寫為20勝10負。 
孫穎莎賽後很滿意自己的表現，並興奮表示：「非常開心再次在新加坡贏得冠軍，我跟曼昱也像之前一如既往地發揮出了我們彼此最好的水平。我們雙方都是拼盡全力，珍惜打好每一分。每一場都有不一樣的感受和收獲，在比賽遇到了困難，及時總結回顧，整體自己非常滿意。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 同意與伊朗新領導層對話︱不斷更新
即時國際
1小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
22小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
5小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
4小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
3小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:45
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
4小時前
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
6小時前