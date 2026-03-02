WTT新加坡大滿貫｜王楚欽4:0橫掃林昀儒 奪個人第5個WTT大滿貫男單錦標

國家乒乓一哥王楚欽，周日於WTT新加坡大滿貫決賽，以4:0輕取中華台北的林昀儒，贏得個人第5個WTT大滿貫賽事男單冠軍。

這場被喻為當今乒乓最觸目的左手對決，戰況未有預期激烈，國家隊的王楚欽首局便輕鬆勝11:3。第2局王楚欽同樣開局便取得5:1的領先優勢，再贏一局11:8。第三局林昀儒開局不錯一度領先3:1，但之後無以為繼，被王楚欽連取多分反超前10:4，並再贏一局11:8。

直落4局輕鬆取勝

局數落後0:3的林昀儒已再無退路，第4局開始便搶攻，成功取得5:2的領先優勢，可惜，之後又被王楚欽追上再輸8:11，王楚欽順利以局數4:0取勝，拿下個人第5個WTT大滿貫賽事男單冠軍。