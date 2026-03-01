東京馬拉松｜ 共有5位日本跑手跑入頭20位內 大迫傑佔首席

舉世知名的東京馬拉松2026周日舉行，現年34歲的日本名將兼李寧贊助的國際級長跑手大迫傑（Suguru Osako）以2小時05分59秒奪得日本本土選手第一名，埃塞俄比亞的Tadese Takele以2小時03分37秒成功衛冕男子組冠軍，女子組由肯亞的Brigid Kosgei奪冠。

34歲的大迫傑多年來保持日本首席長跑位置。圖片由公關提供

身著飛電6 ELITE碳板科技全新配色跑鞋及專屬訂製賽服的大迫傑，以沉穩節奏及強勢衝刺姿態全程主導賽事，成為日本本土跑手第一名、總排名第12兼亞洲第2名，僅次於跑出2小時05分58秒的中國貴州跑手丰配友（總排名第11），後者亦打改寫了中國男子馬拉松賽的時間。

總共有5位日本跑手跑入頭20位內，以大迫傑為首，時間是2小時05分59秒（總排名第12位）、鈴木健吾（Suzuki Kengo）以2小時06分09秒排第13位、市山翼（Tsubasa Ichiyama)以2小時06分58秒排第15位、近藤亮太（Ryota Kondo)，而去年世大運半馬拉松金牌得主工藤慎作（Shinsaku Kudo）以2小時07分34秒排第20位。

記者：徐嘉華