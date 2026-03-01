Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港LCK CUP2026｜Ruler決勝局5殺殺死比賽 Gen.G3:0橫掃BFX奪LCK CUP冠軍

更新時間：21:30 2026-03-01 HKT
發佈時間：21:30 2026-03-01 HKT

電競英雄聯盟(Leauge of Legends, LOL)南韓冠軍聯賽LCK CUP2026決賽，周日上演最終的決賽，由今季最大黑馬BFX對上今季還未嘗一敗的Gen.G。Gen.G最終3局保持強捍的統治力，Gen.G射手Ruler更在最終一局中打出五殺(Penta Kill)，以3:0橫掃BFX勇奪LCK CUP冠軍。

Game1 BP

Gen.G

Ban:尤娜拉、妮可、阿祈爾、卡瑪、納帝魯斯

Pick:雷茲、關、嘉文四世、希維爾、巴德

BFX

Ban:藍寶、菲艾、奧莉安娜、伊澤瑞兒、燼

Pick:法洛士、潘森、塔莉亞、吶兒、銳兒

Canyon在3分多鐘時，把握下路推線太深機會，變奏捉死Diable的法洛士，其後BFX聚集中路下路和打野偷打龍提速，被Gen G捉到機會打出1波1換3兼取得首龍，之後BFX在邊線操作下一度將經濟拉近，但其後Raptor的潘森和Clear的吶兒嘗試捉死在下路的Kiin，雖然成功捉到Kiin，但Gen.G其餘4人把握機會開巴龍，一舉將經濟差拉開，在24分鐘左右中路爆發團戰，Canyon先被BFX捉死，但其後Gen.G在拉扯下，Kiin的關和Chovy的雷茲突然發難，BFX無法承受高傷害僅吶兒能夠逃脫。最後在河道再爆發團戰，但奈何Gen.G傷害太高，BFX潰敗最終直取主堡取得首勝。

Game2 BP

Gen.G

Ban:藍寶、卡瑪、尤娜拉、妮可、悟空

Pick:艾希、瑟菈紛、加里歐、安比薩、薩亨

BFX

Ban:歐蘿拉、菲艾、納帝魯斯、趙信、婕莉

Pick:奧莉安娜、夜曲、雷尼克頓、克黎思坦、睿娜妲

今場BFX在下路大做文章，前期就先以變奏gank，捉到Duro的瑟菈紛，但其後Gen.G也沒有放出太多機會，在19分鐘6雀區爆發會戰，Kellin的銳娜坦在巴龍河道被捉，雖然Diable的克黎思坦及時開大收起Kellin，但Gen.G的其他成員亦趕到，瑟菈紛大技成功魅惑到BFX下路組合反開成功，將BFX成員逐個擊破後再取得巴龍，一舉將經濟差距拉開到接近4000，其後Gen.G亦憑着安比薩和薩亨以及加里歐強勢的衝排能力下，打得BFX接連敗退，最終Gen.G以13:3的人頭比下再下一城。

Game3 BP

Gen.G

Ban:藍寶、露路、卡瑪、趙信、卡桑帝

Pick:厄薩斯、悟空、安妮、尤娜拉、妮可

BFX

Ban:歐蘿拉、菲艾、犽凝、雷珂煞、婕莉

Pick:賽恩、蒙多醫生、阿祈爾、路西恩、娜米

決勝局雙方早段亦未有太多碰撞，但正正符合Gen.G作為較為後期陣容的節奏，但15分鐘Gen.G先開預示者，Raptor趕到嘗試接手，但Gen.G的安妮和妮可及時趕到，BFX的成員也到場爆發團戰，最終雖然BFX可以搶到預示者，但也付出了賽恩和娜米的人頭代價，其後Gen.G也多次把握Diable企位太前的機會，先收掉Diable打贏團戰滾起雪球，而Ruler的尤娜拉在拉開裝備差距下傷害「爆錶」，在接近30分鐘Gen.G嘗試啟動巴龍，BFX除了阿祈爾還在帶線外，其餘四人嘗試制止Gen.G，但Diable再次因為企位太過靠前被打至殘血，Gen.G隨即發動攻勢，在Ruler的4殺下擊潰BFX，而回城後再傳送的阿祈爾落地已為時已慢，被Ruler收下5殺兼一舉推掉主堡，以3:0擊敗BFX勇奪今年LCK CUP冠軍，而今場多次從BFX手上偷下小龍的打野Canyon則獲本場最佳玩家。

 

