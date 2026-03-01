WTT新加坡大滿貫│孫穎莎輕取師妹陳熠 與王曼昱會師女單決賽 國家隊提早鎖定冠軍

WTT新加坡大滿貫今日(1日)煞科，男、女單分別上演兩場準決賽，晚上再進行決賽。女單的兩場4強賽已經完成，頭號種子孫穎莎以4:1輕取師妹陳熠，將與同比數淘汰沙芘妮雲達的王曼昱會師決賽，今晚7時爭冠。由於國乒隊於混雙、男雙和女雙都未能奪冠，這個女單錦標將成為國家隊在本站的首個冠軍。

孫穎莎擊敗陳熠 與王曼昱上演最強對決

孫穎莎面對21歲師妹陳熠，首局打得十分輕鬆，一度領先9:1下，先贏11:2。第2局陳熠表現大幅改善，打至10:10平手，可是仍輸12:14。第3局孫穎莎一直領放贏11:7，只差一局即可晉級。第4局陳熠以11:5回敬一局，可是第6局去到10分平手後連失兩分，輸10:12，孫穎莎總比數贏4:1。

國乒隊今次賽事首冠

另一場4強賽，2號種子王曼昱以15:13、7:11、11:8、11:9、11:7擊敗德國球手沙芘妮雲達，與孫穎莎上演最強對決，同時亦為國乒隊提早鎖定冠軍。國家隊在今次WTT新加坡大滿貫的3項雙打比賽中，都未能取得冠軍，混雙及女雙均無緣決賽，最緊近是男雙，可是林詩棟/黃友政直落3局不敵法國勒般兄弟，僅得亞軍。

王曼昱在準決賽淘汰沙芘妮雲達。新華社

王曼昱與孫穎莎上演最強對決。新華社