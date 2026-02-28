香港LCK CUP2026｜BFX爆冷3:0橫掃DK 鎖定先鋒賽名額隊史首闖國際賽事

電競英雄聯盟(Leauge of Legends, LOL)南韓冠軍聯賽LCK CUP2026決賽今個週末正式在啟德體藝館上演，周六先進行敗者組決賽，由上戰逆轉擊敗有傳奇中單Faker坐陣的上年世界冠軍T1闖進敗者組的DK，對上今年最大黑馬隊伍BFX，最終BFX繼續保持強勁勢頭，以3:0輕鬆擊敗DK，決賽將會對上GEN G鎖定全球先鋒賽名額，亦是隊史首次闖入國際賽。

BFX主帥Edo：發現擔心隊員首次海外比賽發揮不佳多慮了

LCK CUP敗者組決賽由前世界冠軍中單Showmaker帶領的DK，對上有超級新人射手Diable坐陣的BFX，但今戰並未出現意料中的激戰，而是成為BFX的獨腳戲，在打野Raptor多次照顧下路，和輔助Kellin的保排下，令Diable能輕鬆發育並憑着穩定的輸出接管比賽，最後一局更打出28:11的擊殺比，最終BFX3:0擊敗DK，取得最後一張全球先鋒賽的入場券，並於周日與聯賽霸主GEN G會師決賽。

BFX主帥Edo發現擔心隊員首次海外比賽發揮不佳是多慮了。攝影：魏國謙

輔助Kellin直言去年和隊友剛合作時有不少磨擦。攝影：魏國謙

而BFX主帥Edo賽後受訪表示從今日的選角開始已經做了好好的選擇，而選手亦都表現出很好的表現，今次除了是BFX首次得到世界賽資格外，到香港比賽亦是他們首次在海外比賽，Edo直言剛開始會擔心選手的表現，但看到今天的表現後發現自己是多慮了，他說：「這次來到香港到是隊伍第一次在海外出賽，本身都好擔心成員的表現能不能像理想一樣，不過在看到今天的表現後，令到我認為開始的擔心有點多餘。」他也補充表示：「完成今場比賽後亦可以得到不少海外比賽經驗，有助選手在未來的國際舞台上表現得更好。」

會師決賽的2支隊伍都是保有上年一樣的陣容，而輔助Kellin則直言和隊友去年剛合作時有不少磨擦，但後來經過慢慢磨合，加上換了教練後便發揮得更好，他說：「前一年剛開始的時候，大家可能對其他選手有點不習慣，磨合過程中都有試過吵架，但經過一年磨合後對大家都多了不少了解，知道大家的喜好和多了配合下，再加上換了教練便發揮出很好的表現。」

打野選手Lucid感覺比賽突然完結了感到很虛無。攝影：魏國謙

DK主帥Cvmax表示對於今場的結果感到可惜。攝影：魏國謙

DK教練Cvmax展望接下來的賽季能減少起伏

DK主帥Cvmax表示對於今場的結果感到可惜，而打野選手Lucid則感覺比賽突然完結了感到很虛無，而Cvmax被問到雖然DK無緣全球先鋒賽，但也打出了不少令人印象深刻的比賽，例如上場讓2追3擊敗T1，而對於接下來的賽季有什麼看法時，Cvmax表示：「對於下個賽季當然會用心去準備，最主要都想將我們在比賽中的起伏盡量減少，令我們一直保持一個好的水平，令接下來的賽季可以有更加理想的結果。」

記者/攝影：魏國謙