拳擊｜曹星如技術性擊倒對手 奪 IBF泛太平洋雛量級金腰帶

香港拳壇「神奇小子」曹星如（Rex），周六在馬尼拉出戰菲律賓拳手、外號「眼鏡蛇」的 利巴沙(Genisis Libranza)，力爭 IBF 泛太平洋雛量級冠軍金腰帶。結果，曹星如於第3回合中段打跌對手，拳證馬上終止比賽，判Rex技術性擊倒對手，復出第3戰終於成功奪得冠軍金腰帶，賽後Rex揚言下一目標是挑戰IBF世界冠軍。

第3回合擊倒對手

原定10個回合的比賽，曹星如在第2回合開始佔得上風，並於尚餘1分19秒時以一記左直拳擊中對手，令利巴沙踎低，被拳證數8秒。第3回合曹星如繼續施展猛烈攻勢，在尚餘2分11秒又以左勾拳打至對手踎低，拳證再次向利巴沙數8秒。利巴沙之後繼續被Rex連橫進攻，第3回合尚餘1分16秒，Rex又以組合拳接連擊中利巴沙，拳證終止賽事判曹星如技術性擊倒取勝，職業生涯累積24勝1和0負，15次KO。

感謝觀眾支持

曹星如賽後感謝觀眾支持，並揚言下個目標挑戰IBF世界冠軍：「多謝現場朋友、睇直播的香港人，今場勝利對我意義重大，下一個目標挑戰IBF世界冠軍。我停咗一段時間無比賽，大家仍咁支持我，好多謝大家。上次打和並未有影響我去追目標，今次準備更投入，比之前控制得更好。」

KO不是首要目標

今場10個回合的比賽，曹星如在第3回合便擊倒對手，拿下職業生涯第15次KO，他透露：「每次比賽都會盡量把握機會，出拳有效果便會跟進進攻。KO對手不是我的首選，只是盡量把握每個機會。而我心急上前追擊亦中不少重拳，亦是我要改善的錯誤。」

另一港將潘啟情（Raymond）與菲律賓拳手 Enrique Magsalin爭奪WBF Australasian 蠅量級冠軍金腰帶，打完頭3個回合因菲律賓拳意外受傷賽事結束，3位裁判兩人判和，拳證因而判賽事打和。