香港LCK CUP2026｜LCK CUP首登陸香港設決賽 周末上萬觀眾見證今年首個冠軍誕生

更新時間：18:02 2026-02-28 HKT
發佈時間：18:02 2026-02-28 HKT

周六英雄聯盟頂級聯賽LCK首度在港設LCK CUP決賽，3支隊伍將在今個周末在啟德體藝館決出今年首個世界級賽事，全球先鋒賽的2個韓國賽區的名額，吸引眾多觀眾到場感受大戰氣氛。

香港相隔多年後再有大型英雄聯盟電競賽事，2日大戰吸引上萬觀眾到場見證，現場仍有粉絲邨供打卡留念和選購紀念品，到場觀賽的關先生受訪表示到場是為了到場支持DK中單Showmaker，對於今次LCK首次到港設LCK CUP決賽他認為：「覺得都算激動，難得今次有一次機會，可以現場去接觸到呢個比賽，我覺得都興奮同心情都激動。 」關先生也表示期待未來可以再舉辦類似等級的比賽，他說：「我覺得可以近距離咁樣接觸到，無論係見到本人又好，或者可以感受嗰個現場氣氛又好，都係一件非常之刺激或者有熱血嘅事囉。 」

 

記者/攝影：魏國謙

