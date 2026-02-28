Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊亞青賽｜港隊共奪20面獎牌 是歷來第二好成績

更新時間：00:05 2026-02-28 HKT
發佈時間：00:05 2026-02-28 HKT

一連7日在雅加達舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽周五落幕，香港憑青年組男重及男佩增添一銀一銅後，港隊青年及少年組合力在今屆共奪得6金6銀8銅共20面獎牌，是歷來第二好成績，只跟2022年疫情期間那一屆相差2面獎牌。

香港青年組男重成員徐浤展（左起）、高映川、袁諾文及黃至皓連續2年奪亞青賽銀牌。香港劍總圖
男子重劍團隊在今屆亞青賽添銀。香港劍總圖
男子佩劍的何柏霖(左二) 奪個人賽金牌及團體賽銅牌。香港劍總圖
香港劍隊延續「日日有獎牌」，周五的男子重劍隊以今屆個人賽奪銀的袁諾文為首，隊友包括高映川、徐浤展及黃至皓，他們從16強打起，先後擊敗菲律賓、日本及哈薩克入決賽對中華台北，港隊一直處於落後位置，最接近一次是袁諾文在第8節拉近至只有一分差距，可惜最終未能反超，以41:45落敗，繼上屆後，再次奪銀而回。

男子佩劍以個人賽金牌何柏霖為首，隊友有方曉楠、陳玟熹及雷鑑津，他們在16強打起，先後擊敗菲律賓、日本入4強，可惜未能更晉一步，以34:45負烏茲別克，港隊跌入銅牌戰，再以34:45不敵南韓，在雙銅牌制下，亦為香港取得一面銅牌。

經過7日的激戰後，香港少年組（5金、4銀、4 銅）及青年組的1金、2銀、4銅）共為香港取得20面獎牌，是歷來第二好的成績，港隊曾於2022年疫情期間取得22面獎牌，是歷屆之最。

金牌功臣中有不少包辦2面獎牌，包括以下幾位：

獎牌功臣：
6金：
余傑（女佩少年組）— 個人賽
樊寶懿（女花少年組）— 個人賽
徐啓哲（男重少年組）—個人賽
何柏霖（男佩青年組）—個人賽
男花團（少年組）（何承謙、王哲、許皓竣、董瑞麒）
女花團（少年組）（樊寶懿、梁殷僑、龍卓盈、文銥澄）

6銀
何承謙（男花少年組）— 個人賽
黃柏耀（男重少年組）— 個人賽
袁諾文（男重青年組）—個人賽
女佩團（少年組）—（余傑、楊書涵、鍾凱瀅、鄒雨妍）
男佩團（少年組） —葉誠治、歐倬懿、潘靖熹、鄒宇涵）
男重團（青年組）（袁諾文、高映川、徐浤展、黃至晧）

8銅
何承灃（男重少年組）— 個人賽
梁殷僑（女花少年組）— 個人賽
葉誠治（男佩少年組）—個人賽
李懿穎（女重青年組）—個人賽
林浩朗（男花青年組）— 個人賽
男重團（少年組）（徐啓哲、黃柏耀、何承灃、黃懿諾）
男花團（青年組）（林浩朗、蔡子樂、原子舜、劉晉延）
男佩團（青年組）（何柏霖、方曉楠、陳玟熹、雷鑑津）

記者：徐嘉華

