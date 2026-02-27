傑運選舉｜2位應屆世界冠軍及現任「世一」蔡俊彥 劉慕裳暫列「公投」頭3位 (附各賽項公投頭3位)
發佈時間：22:26 2026-02-27 HKT
距離「國泰2025香港傑出運動員」的公眾投票截止日（下月1號）只剩3天，在「公投」中佔百份之20的本港體育編輯/記者們周五在傳媒午宴中代表其所屬機構投票，根據最新的「公投」（市民公投佔30%）走勢，4個選舉項目排頭位的有3項出現新面孔，包括「傑出男運動員」的男花「世一」蔡俊彥（Ryan）、「最佳運動隊伍」的男子手球隊及「最佳運動組合」的男子花劍隊，只有「最佳女運動員」、仍由「泳后」何詩蓓（Siobhan）領先。
蔡俊彥是「男星中之星」大熱
去年最盛大的賽事一定是11月粵港澳全運會，港隊歷史性奪得9金2銀8銅，刷新全運會金牌及獎牌總數目，不少候選人都是全運會獎牌得主，當然亦有不少「世一」的例外，包括現暫列「公投」榜首的Ryan去年大爆發，歷史性奪得香港首面世錦賽金牌兼升上「世一」位置，相信好大機會接「劍神」張家朗棒成為「星中之星」大熱。
劉慕裳、李思穎有機會挑戰「女星中之星」
女子組的「星中之星」競爭十分劇烈，除暫列「公投」榜首的Siobhan有全運2金2銀的佳績，還有暫排第3位的「世一形女」劉慕裳，她去年亦是歷史性成為「世界冠軍」以及暫列第4位的全運單車3金得主李思穎，後兩者有機會爭取首奪「星中之星」大獎。
手球、乒球「老少配」有機首奪「最佳運動隊伍」及「最佳運動隊伍」
有機會得獎的新面孔還有去年全運會歷史性獲殿軍的男子手球隊，他們暫排「公投」首位，還有暫列第3的的乒球男雙組合黃鎮廷、陳顥樺，這對首次一齊參加傑運選舉的「老少配」有機會爭取3個「最佳運動組合」之一。
「傑運」共有4個項目 - 「香港傑出男運動員」（5人）、「香港傑出女運動員」（5人）、「香港最佳運動隊伍」（1隊）、「香港最佳運動組合」（3組），公眾可於3月1日前網上投選自己喜愛的運動員，得獎者由3組人士投票選出，包括評審團（佔50%）、本港體育編輯/記者（佔20%）、市民（佔30%）。
現時「公投」頭3位：
「香港傑出男運動員」：
一）蔡俊彥（男花）
二）黃澤林（網球）
三）黃鎮廷（乒乓）
「香港傑出女運動員」：
一）何詩蓓（游泳）
二）吳安儀（桌球）
三）劉慕裳（空手道）
「香港最佳運動隊伍」：
一）男子手球隊
二）男子足球隊
三）拔河隊
「香港最佳運動組合」：
一）男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）
二）羽毛球混雙（鄧俊文、謝影雪）
三）乒球男雙（黃鎮廷、陳顥樺）
註：「星中之星」是由傑出男、女運動員中得票最多的奪得
記者/攝影：徐嘉華