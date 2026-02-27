WTT新加坡大滿貫｜國家隊外戰兩勝一負 陳垣宇、陳熠順利晉級 蒯曼惜敗早田希娜
更新時間：16:09 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:09 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:09 2026-02-27 HKT
WTT新加坡大滿貫今日（周五）繼續上演單打16強賽事，國家隊三場外戰取得兩勝一負戰績。男單陳垣宇爆冷反勝世界第2的卡達拉奴（Hugo Calderano） ，成功闖入八強。女單陳熠直落三局淘汰橋本帆乃香，順利晉級。而惟蒯曼苦戰五局惜敗於早田希娜，女單16強止步。
今天繼續的男單16強賽事，世界排名第30的陳垣宇開局慢熱，在6：11 先失一局的不利局面下，他展現頑強韌性，以11：9、12：10、11：9連取三局，終以3：1逆轉勝世界排名第2的巴西球手卡達拉奴，爆出今屆賽事一大冷門，以下剋上成功闖入男單八強。
而女單方面，世界排名第8的陳熠表現強勢，三局比分為11：3、11：5、11：9，她全程掌控戰局，以3：0橫掃世界排名第11的日本球手橋本帆乃香，順利打入八強。
世界排名第5的蒯曼則未能延續強勢，與世界排名第10的日本球手早田希娜激戰五局，蒯曼首兩局以7：11、10：12落後，其後雖以11：4、11：7連扳兩局，決勝局力戰下以11：13告負，最終以2：3惜敗，女單16強止步。
