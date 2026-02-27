WTT新加坡大滿貫｜王楚欽驚險反勝連特 晉級八強自嘲「醜陋的勝利」

WTT新加坡大滿貫周四上演男單16強賽事，國家隊頭號種子王楚欽在先失一局的不利局面下，最終連扳三局以3：1逆轉丹麥球手連特（Anders Lind），有驚無險闖入八強。他賽後更以「醜陋的勝利」來形容今場表現。

王楚欽開局慢熱，首局先以5：11告負。其後他雖然以11：9扳回一局，但第三局陷入苦戰，一度落後7：10。關鍵時刻王楚欽展現韌性，憑藉「一分一分去追 」的頑強鬥志，連救三個局點，最終以13：11反勝，成為整場比賽轉捩點。第四局他延續氣勢，再以11：8奠勝。

賽後王楚欽檢討時表示：「今場贏得非常僥倖，發揮好一般。自己做得最好的是無論打得有多醜陋，或者落後了多少分，都一分一分去追，慶幸自己第三局能贏下。」他坦言對方令他難以進入狀態：「他的節奏讓我很難進入專注模式。但後面繼續打落去，我慢慢可以打入去、可以想象入球了。」

王楚欽晉級八強後，將與老對手韓國名將張禹珍爭入四強。展望這場硬仗，王楚欽不敢掉以輕心：「與張禹珍其實是老對手、老朋友。他現在狀態越來越好，這場比賽依然會非常困難。所以自己依舊是做好自己，並且享受比賽。」