WTT新加坡大滿貫｜受女方邀請合作混雙 陳顥樺不排除以後WTT賽再組「港韓組合」

21歲的香港乒球新星陳顥樺（Baldwin），這一星期在WTT新加坡大滿貫打出「驚喜」，除了自己首次躋身「大滿貫」級別的單打正賽外，他跟細自己一歲的南韓球手金娜英第一次組成「港韓組合」出戰混雙（這亦是他第一次跟非香港代表打WTT的比賽）已入到4強，亦是他近7個月來第3個大滿貫4強，Baldwin用「驚喜」及「意外」來形容今次新加坡之旅，他不排除日後再與這位南韓球手合作混雙。

陳顥樺首夥拍香港之外的隊友合作WTT大滿貫，旁為南韓拍檔金娜英。WTT官方網站

陳顥樺(前)十分滿意今站新加坡大滿貫的成績。WTT官方網站

乒球事業大過天 不介意在新加坡過農曆年

由於要參加單打的外圍賽，Baldwin 年初二就隨隊飛到新加坡比賽，未能跟家人過年是有點可惜，但換來好成績，甚麼都值得，他也說：「未能同家人好好過年是有點可惜，但我作為運動員，應以打波事業為主，尤其我現在處於一個『上升期』，需要把握每個機會去強化自己去進步。」

WTT官方網站

還記得Baldwin成名之作正是去年8月的瑞典大滿貫，他跟大師兄黃鎮廷歷史性捧走男雙冠軍獎盃，在這之前，「黃陳配」在7月的美國大滿貫已率先殺入4強，今次Baldwin是首次以「混雙」殺入大滿貫4強，途中更擊敗不少勁敵，包括16強以3:1勝世界排第6的中華台北名組合林昀儒/鄭怡靜、8強以3:0勝7號種籽黃友政/陳熠，Baldwin表示：「我已有一段時間沒打混雙，亦是第一次跟其他國家球手合作打比賽，跟這位南韓球手都幾夾，日後有機會也會再跟她合作混雙。」

WTT官方網站

顥樺被邀合作混雙 不排除日後再跨國合作

Baldwin今次是被邀請合作混雙，他說是上月多哈站比賽期間，金娜英透過香港隊的其他隊友找到Baldwin，主動邀請男方合作混雙，可見Baldwin近期在國際上的表現受到多方的注視。

新加坡之旅另一開心事，是Baldwin第一次在大滿貫級別躋身單打正賽（從外圍賽打起），這些對年輕的他來說都是十分鼓舞。

美中不足是Baldwin跟大師兄黃鎮廷的「世一組合」，在雙打16強以0:3不敵世界排名20的法國組合Esteban Dorr/Florian Bourras，Baldwin 這樣看：「去年5月的世錦賽16強，我們也是輸給這對法國組合，他們配合得特別好，我們對壘時，在前三板沒佔太多優勢，仍有少少未捉到他們路，有少許難點未突破到，我們已總結過，未來在訓練中解決。」

Baldwin總結今個大滿貫，雖然要集中比賽沒時間在新加坡感受新年氣氛，但今站能把握好自己好的狀態所得到的成績，可能比在香港過農曆年更有得著。

記者：徐嘉華