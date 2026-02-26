Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大滿貫│「港韓組合」陳顥樺/金娜英2:3憾負世一拍檔 無緣混雙決賽

更新時間：15:57 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:57 2026-02-26 HKT

WTT新加坡大滿貫周四(26日)上演第4日賽事，港將陳顥樺夥指南韓好手金娜英出戰混雙4強，在一度領先局數2:1下，最終以總局數2:3不敵世界排名第一的南韓組合林鐘勳/申裕斌，遺憾無緣決賽。

陳顥樺/金娜英憾負世一拍檔

陳顥樺和金娜英這對「港韓組合」，在今次WTT新加坡大滿貫賽打出驚喜，過去兩圈分別淘汰4號種子林昀儒/鄭怡靜，以及7號種子黃友政/陳熠，強勢晉級準決賽。兩人今場面對世界排名第一的南韓拍檔林鐘勳/申裕斌，依然毫無懼色，先失一局9:11下，連贏兩局14:12，總局數一度領先2:1。第4局，他們在落後兩分下，一度追至5:5平手，可是之後未能抵抗林鐘勳和申裕斌的攻擊，輸6:11。決勝局雙方打成3:3平手後，「林申配」發力連取4分，奠勝取勝基礎，最終再贏11:6，局數反勝3:2入決賽。

「黃杜配」今晚8:55出擊

陳顥樺和金娜英雖然未能躋身決賽，但兩人合作的效果已令人喜出望外。而混雙另一場準決賽於香港時間今晚8時55分上演，港隊組合黃鎮廷/杜凱琹硬撼巴西代表卡達拉奴/高橋布魯娜。

