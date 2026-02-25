劍擊亞青賽｜男佩憑19歲何柏霖 奪回失落16載的亞青個人賽金牌

香港青年劍手繼續在雅加達亞洲青少年劍擊錦標賽搶金！周三輪到全運會代表何柏霖（Hugo），他在男子青年組佩劍決賽以15:11擊敗烏茲別克的Alpamis Urakbaev，在最後一年「標尾會」奪得個人第一面亦是最後一面亞青賽金牌，這亦是男佩相隔16年再奪亞青金牌，同日還有男重袁諾文取得個人賽亞軍，令港隊獎牌數目增至17面（6金5銀6銅），超越上屆16面獎牌。

何柏霖在決賽前一刻，他希望以輕鬆的心情爭上冠軍寶座。直播截圖

去年奪亞洲U23冠軍，加上11月全運會的鍛鍊，何柏霖今仗發揮十分亮眼。資料圖片

19歲的Hugo近年備受重用，去年11月的粵港澳全運會也奪得團體賽資格，對於自己最後一年夠歲數參加亞青賽，他賽前曾說過「很想要」：「隨著年齡的增長，今年是我最後一年打亞青，沒有下次了，所以改變心態，我一定要拿亞青冠軍，是好想要那種，我平時好少在賽前講出金牌的目標，今次我先斬後奏，看看效果如何。」

Hugo在小組獲5勝1負、總排名第4入直入32強，並先後擊敗馬來西亞、日本、南韓及烏茲別克入決賽，對另一位烏茲別克劍手Alpamis Urakbaev，港將曾以大比數11:4領先，後被對手窮追不捨，雙方比數曾拉窄至3分距離，幸Hugo守住領先位置至尾，終以15:11獲勝，奪得他個人首面亞青賽個人賽金牌，是繼大師兄羅浩天於2010年那一屆奪金後，相隔16年由Hugo奪此個人賽殊榮。

Hugo希望後天進行的團體賽能跟隊友們合力打入決賽，再踏上頒獎台（柏霖曾於2023年奪亞青賽奪少年組個人銀牌）。

男重袁諾文連續兩年奪得亞青賽銀牌。FIE圖



男子重劍方面，上屆銀牌得主袁諾文從64強打起，先後擊敗中國、2位沙特阿拉伯、烏茲別克及日本劍手入決賽對中國的金世星，港將表現未如理想，終以7:15屈居亞軍，這亦是袁諾文繼上屆同一個比賽奪銀後，連續兩屆亞青取得銀牌。

今屆亞青個人賽奪銅牌的林浩朗，周四將戰團體賽。FIE圖

亞青女子重劍個人賽銅牌的李懿穎。FIE圖

周四展開青年組的團體賽，包括有男子花劍、女子重劍及佩劍，可望繼續搶金。

記者：徐嘉華