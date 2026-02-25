Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桌球｜常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬（有片）

即時體育
更新時間：18:03 2026-02-25 HKT
發佈時間：18:03 2026-02-25 HKT

2026年桌球威爾斯公開賽周二（24日）爆出驚人戰果。中國小將常冰玉在64強面對世界排名第8的「魔術師」梅菲（Shaun Murphy），打出史詩級表現，連續4局轟出「一桿破百」（Century），以局數4：0橫掃對手晉級的同時，4局比賽僅讓梅菲得到1分。常冰玉全場錄得100%入球率的恐怖數據，令梅菲輸得心服口服，賽後更盛讚這是他見過「最完美的7局4勝制演出」。

這場64強賽事成為常冰玉的個人表演騷。甫開賽他即火力全開，首局打出一桿130度先拔頭籌。次局常冰玉手感持續發燙，再轟一桿136度，將領先優勢擴大至2：0。第3局他未有手軟，單桿119度拿至賽點；第4局再以一桿130度「埋齋」，清脆俐落地以4：0零封梅菲。

全場零失誤 梅菲僅得1分

常冰玉今仗數據堪稱完美，全場沒有出現一次無受壓失誤，擊球成功率（Pot Success Rate）達100%。反觀前世界冠軍梅菲全場只能作壁上觀，僅在第3局打進一顆紅球拿到1分。面對對手的神級發揮，梅菲在第4局最後一顆黑球未入袋前，已提早起立鼓掌致敬，賽後兩人握手時更長時間為常冰玉鼓掌。

常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬。WTS官網截圖
常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬。WTS官網截圖
常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬。WTS官網截圖
常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬。WTS官網截圖

梅菲賽後對這位中國後輩讚不絕口：「這是我見過在7局4勝制比賽中，表現最出色的一次。如果打出這種表現的是奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）或卓林普（Judd Trump），肯定會成為全球頭條。」

對於這場夢幻般的勝利，常冰玉謙稱：「沒想到自己能發揮得這麼好，賽前是抱著向梅菲學習的心態，很開心第一次打出這樣的水準。」常冰玉成功鎖定32強席位，將繼續在威爾斯爭取佳績。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
5小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT