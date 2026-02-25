桌球｜常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬（有片）

2026年桌球威爾斯公開賽周二（24日）爆出驚人戰果。中國小將常冰玉在64強面對世界排名第8的「魔術師」梅菲（Shaun Murphy），打出史詩級表現，連續4局轟出「一桿破百」（Century），以局數4：0橫掃對手晉級的同時，4局比賽僅讓梅菲得到1分。常冰玉全場錄得100%入球率的恐怖數據，令梅菲輸得心服口服，賽後更盛讚這是他見過「最完美的7局4勝制演出」。

AN ALL-TIME GREAT PERFORMANCE!



Chang Bingyu has completed a masterpiece vs. Shaun Murphy



FOUR CENTURIES, THREE TOTAL CLEARANCES



4-0



ZERO POTS MISSED!



524 points scored

1 point conceded #WelshOpen pic.twitter.com/DdQZ1ELVq6 — WST (@WeAreWST) February 24, 2026

這場64強賽事成為常冰玉的個人表演騷。甫開賽他即火力全開，首局打出一桿130度先拔頭籌。次局常冰玉手感持續發燙，再轟一桿136度，將領先優勢擴大至2：0。第3局他未有手軟，單桿119度拿至賽點；第4局再以一桿130度「埋齋」，清脆俐落地以4：0零封梅菲。

全場零失誤 梅菲僅得1分

常冰玉今仗數據堪稱完美，全場沒有出現一次無受壓失誤，擊球成功率（Pot Success Rate）達100%。反觀前世界冠軍梅菲全場只能作壁上觀，僅在第3局打進一顆紅球拿到1分。面對對手的神級發揮，梅菲在第4局最後一顆黑球未入袋前，已提早起立鼓掌致敬，賽後兩人握手時更長時間為常冰玉鼓掌。

常冰玉4桿破百完美派蛋 梅菲全場僅得1分站立致敬。WTS官網截圖

梅菲賽後對這位中國後輩讚不絕口：「這是我見過在7局4勝制比賽中，表現最出色的一次。如果打出這種表現的是奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）或卓林普（Judd Trump），肯定會成為全球頭條。」

對於這場夢幻般的勝利，常冰玉謙稱：「沒想到自己能發揮得這麼好，賽前是抱著向梅菲學習的心態，很開心第一次打出這樣的水準。」常冰玉成功鎖定32強席位，將繼續在威爾斯爭取佳績。