殘疾人劍擊世界盃｜殘疾人劍擊世界盃落幕 香港輪椅劍擊隊勇奪1銀3銅

香港輪椅劍擊隊在剛落幕的殘疾人劍擊世界盃「The Leaning Tower」中勇奪1銀3銅，其中湯雅婷分別在重劍和花劍個人賽中取得1銀1銅共兩面獎牌，另外兩面銅牌則由「大師姐」余翠怡和年青劍手陳?取得。

今屆賽事再次在意大利比薩舉行，湯雅婷在女子重劍B級個人賽中以2號種子的身份強勢殺入決賽，但在決賽時以一劍之差不敵泰國老將 Jana Saysunee 獲得銀牌。湯雅婷在之後的花劍B級個人賽延續強勢，一直過關斬將闖入4強賽，但就以 4:15 不敵最終的銀牌得主 Irina Mishurova，在賽制不設銅牌戰之下再添一面銅牌。



湯雅婷憑一己之力穿銀掛銅



「大師姐」余翠怡在女子花劍A級個人賽中被賽會列為1號種子，在32強輪空之後於 16 強以 15:5 的比數大勝 Alena Evdokimova，之後在 8 強就以 15:13 氣走南韓劍手 Kwon Hyo Kyeong。但她在 4 強賽中以 6:15 不敵來自匈牙利的 Anna Nadasdy 掛銅。

男子方面，陳㬢在花劍B級個人賽先在16 強以 15:6 大炒匈牙利的 Istvan Gergely，再在8強以15:12刺走泰國劍手Kingmanaw Visit，但在準決賽中就以12:15憾負「世一」、擁有主場之利的意大利劍手 Massa Michele，為港隊增添多一面銅牌。