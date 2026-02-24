Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

殘疾人劍擊世界盃｜殘疾人劍擊世界盃落幕 香港輪椅劍擊隊勇奪1銀3銅

即時體育
更新時間：18:29 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:29 2026-02-24 HKT

香港輪椅劍擊隊在剛落幕的殘疾人劍擊世界盃「The Leaning Tower」中勇奪1銀3銅，其中湯雅婷分別在重劍和花劍個人賽中取得1銀1銅共兩面獎牌，另外兩面銅牌則由「大師姐」余翠怡和年青劍手陳?取得。
今屆賽事再次在意大利比薩舉行，湯雅婷在女子重劍B級個人賽中以2號種子的身份強勢殺入決賽，但在決賽時以一劍之差不敵泰國老將 Jana Saysunee 獲得銀牌。湯雅婷在之後的花劍B級個人賽延續強勢，一直過關斬將闖入4強賽，但就以 4:15 不敵最終的銀牌得主 Irina Mishurova，在賽制不設銅牌戰之下再添一面銅牌。


湯雅婷憑一己之力穿銀掛銅


「大師姐」余翠怡在女子花劍A級個人賽中被賽會列為1號種子，在32強輪空之後於 16 強以 15:5 的比數大勝 Alena Evdokimova，之後在 8 強就以 15:13 氣走南韓劍手 Kwon Hyo Kyeong。但她在 4 強賽中以 6:15 不敵來自匈牙利的 Anna Nadasdy 掛銅。
男子方面，陳㬢在花劍B級個人賽先在16 強以 15:6 大炒匈牙利的 Istvan Gergely，再在8強以15:12刺走泰國劍手Kingmanaw Visit，但在準決賽中就以12:15憾負「世一」、擁有主場之利的意大利劍手 Massa Michele，為港隊增添多一面銅牌。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
13小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
10小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
10小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
6小時前
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
影視圈
23小時前