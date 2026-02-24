Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛知名古屋亞運｜亞運門票3月12公開預售 游泳決賽最貴索價約1500港元

愛知名古屋亞運今年9月盛大展開，賽會近日宣佈將在3月12開始預售門票，大部分項目的初賽及決賽階段分開售票，而香港較受關注的項目之一劍擊4強至決賽最貴索價6500日元（約325港元），而另一爭牌大熱的游泳決賽最貴門票索價30000日元（約1500港元），與男子足球決賽和籃球決賽成己有宣佈的項目最貴票價。

第20屆亞運門票於3月12日公開預售

愛知名古屋亞運將於9月19日開幕，賽會最近公佈門票預售資料，首階段預售2月26至3月9日開始，僅供主辦縣（愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣、東京都、大阪府）居民購買，而次階段預售則在香港時間3月12日下午4點至3月31日晚上10點59分，於愛知名古屋亞運官網發售。而各比賽亦設不同等級的票價，成人門票分為AA、A、B、C和D級，另外亦設小童、傷殘人士門票和輪椅位，每名購票人士可購買12張同種類門票，每次可買12張。

港隊奪標大熱之一的劍擊項目將於9月22至24日開打個人賽，由「世一」蔡俊彥和2屆奧運冠軍的張家朗領軍的男花港隊，及世大運封后的佘繕妡領銜的女重港隊將於首日登場，女花和男佩則於翌日上演，女佩及男重則緊接於24日開打，而各劍種團體賽則於25-27日舉行，而門票亦分2階段發售，分組賽至8強票價為4000日元（約200港元），而4強至決賽則為6500日元，另外9月26至27日亦設有「Aichi Sky Expo 1 Day Pass」供觀眾可在同日觀賞劍擊、滑板、BMX單車和電競在同一場館舉辦的賽事，門票2日分別為14000日元（約700港元）和18000日元（約900港元）。

而游泳項目將於9月20至25日於東京水上運動中心舉行，港隊「女飛魚」何詩蓓將於9月21日和22日出戰女子200米和100米，而初賽門票分別為3500日元（約175港元）和7000日元（約350港元），而決賽則分為7000日元、14000日元及30000日元（約1500港元），決賽最貴門票與男子足球決賽和籃球決賽成己有宣佈的項目最貴票價。

而今屆的開、閉幕禮將在可容納27000人的名古屋市瑞穗公園陸上競技場舉行，門票採實名登記制，每人僅可購買6張門票，開幕禮成人票價分為最便宜的7500日元（約375港元）至60000日元（約3000港元），而閉幕禮成人票價則分為最便宜的5000日元（約250港元）至40000日元（約2000港元）。
 

