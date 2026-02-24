英超｜曼聯1：0挫愛華頓升上第4位 施斯高後備建功一箭定江山

英超周一（23日）上演獨腳戲，曼聯作客以1：0力挫愛華頓，全取3分。紅魔賽後27戰累積48分，壓過車路士升上第4位，並逼近第3名的阿士東維拉；愛華頓則以37分續居第9。

兩軍上半場互有攻守但未能破門。曼聯開賽早段已有機會，阿密特迪亞路射門幾乎得手，惟被達高斯基門前解圍。其後達洛治、麥比奧莫及般奴費南迪斯先後起腳，均未能轉化為入球，半場0：0僵持。

施斯高後備建功一箭定江山，曼聯1：0挫愛華頓升上第4位。路透社

換邊後戰局出現轉機。主帥卡域克於58分鐘調入「後備殺手」施斯高（Benjamin Sesko），調動立竿見影。戰至72分鐘，曼聯一次快速反擊，由麥比奧莫（Bryan Mbeumo）送出助攻，施斯高後上冷靜射入，打破僵局。

尾段愛華頓全力反撲，但曼聯防線穩守到底，將1球優勢保持至完場。卡域克上任後6場聯賽錄得5勝1和，走勢凌厲。

施斯高近7場賽事攻入6球，儘管多以後備身份上陣，卻屢建奇功，包括補時絕殺富咸、逼和韋斯咸，以及今仗一箭定江山。