WTT新加坡｜ 張本智和復仇成功陳俊菘 再模仿樊振東慶祝

今日（周一）WTT新加坡大滿貫男單首圈，日本選手張本智和與中國新星陳俊菘激戰五局，最終張本智和以3：2險勝，成功報回去年北京大滿貫一箭之仇。張本賽後再次模仿樊振東的經典慶祝動作，成為焦點。

首局張本智和突然要求暫停更換球衣，導致衣褲顏色不一。WTT圖片

日本選手張本智和。WTT圖片

張本賽後再次模仿樊振東的經典慶祝動作，成為焦點。WTT圖片

雙方去年在北京大滿貫交手，陳俊菘爆冷取勝一戰成名。今仗再戰況依然緊湊。首局張本智和領先9：7時突然要求暫停更換球衣，甚至換上隊友戶上隼輔的球衣，導致衣褲顏色不一，這個小插曲似乎打亂了他的節奏，以13：15先失一局。陳俊菘其後愈戰愈勇，一度領先局數2：1。不過這位20歲國乒新星在領先之下，因爲第四局出手猶豫，被張本智和以11：4迅速扳平。進入決勝局，陳俊菘早早領先8：5，形勢大好，但張本智和頂住壓力打出一段6：1的攻勢，最終在決勝局以11：9逆轉勝。最後張本智和以局數3：2（13：15、11：9、5：11、11：4、11：9）險勝陳俊菘。而張本智和拿下決勝分後，再次模仿樊振東的慶祝動作，難掩復仇成功的喜悅。他賽後顯得相當興奮，這一勝亦將兩人的交手紀錄改寫為1勝1負。