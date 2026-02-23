香港少年劍手不負眾望 做到「日日有金牌落袋」 完成四日少年組比賽 暫累積5金4銀4銅

香港少年組劍擊代表在雅加達亞洲青少年劍擊錦標賽實現「日日有金落袋」！最新一個金牌來自少年組女子花劍隊，她們在決賽對國家隊經歷高低，最終以45:38奠勝，女花隊相隔4年再捧起亞少團體冠軍獎盃，男子佩劍及重劍分奪銀牌及銅牌，港隊暫累積5金4銀4銅共13面獎牌；周二展開「青年組」的比賽，有機會挑戰2022年9金的成績。

樊寶懿包辦個人賽及團體賽2面金牌

女子花劍今次可謂「少年組」的大贏家，先有樊寶懿及梁殷僑在個人賽分別奪得一金一銅，她們周一夥拍隊友龍卓盈及文銥澄合作團體賽從8強打起，分別以45:28勝印度、44:42勝日本入決賽對國家隊，港隊在初段稍微落後兩、三分，關鍵的第7節，龍卓盈打出9:5令港隊領先2分，第8節上場、年僅14歲的梁殷僑及守尾門的樊寶懿守住領先優勢到最後，4位女生賽後即時開心包在一起，繼2022年後再次奪冠。

男佩相隔2年再奪銀

同日取得獎牌還有少年組男子佩劍在決賽對南韓，中段曾領先過3分，可惜最終以39:45屈居亞軍，功臣包括葉誠治、歐倬懿、謝宇涵及潘靖熹，男佩對上一次奪少年團體銀牌是2023年那一屆。

男重以一分之微無緣決賽

男子重劍有點可惜，只以一分之微失去決賽席位，隊中有個人包辦金、銀、銅的劍手，包括金牌的徐啓哲、銀牌黃柏耀及銅牌何承灃再加黃懿諾，大家被寄予厚望，準決賽對南韓時，大部份時間都在領先位置，可惜打至尾段只以一分之微無緣決賽。

緊接「少年組」的比賽，周二展開「青年組」的賽事，頭2天先進行個人賽（男花、女重及女佩），團體賽緊接其後。

亞少5金4銀4銅：

5金：

余傑（女佩）、樊寶懿（女花）、徐啓哲（男重）

男花團體（何承謙、王哲、許皓竣、董瑞麒）

女花團體（樊寶懿、梁殷僑、龍卓盈、文銥澄）

4銀：

何承謙（男花）、黃柏耀（男重）

女佩團體（余傑、楊書涵、鍾凱瀅、鄒雨妍）

男佩團體（葉誠治、歐倬懿、潘靖熹、鄒宇涵）

4銅：

何承灃（男重）、梁殷僑（女花）、葉誠治（男佩）

男重團體（徐啓哲、黃柏耀、何承灃、黃懿諾）



記者：徐嘉華