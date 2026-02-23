高爾夫｜麥基賓廣東話拜年讚粉嶺「老派」 樂見LIV四輪賽制 劍指美國大師賽

LIV高爾夫香港站（LIV Golf Hong Kong）將於3月5日至8日在粉嶺球場進行，賽會日前舉行媒體日，邀請到北愛爾蘭新星麥基賓（Tom McKibben）受訪。這位年僅23歲的球手對粉嶺高爾夫球場讚不絕口，坦言喜愛其「老派」風格，更即席大秀廣東話「恭喜發財」向港迷拜年，親和力十足。

麥基賓接受訪問。視頻訪問截圖

麥基賓接受傳媒越洋訪問。楊功煜攝

鍾情粉嶺「老派」風格 需靠精準致勝

麥基賓過往曾在粉嶺高球場出戰兩次，並在25年的香港高爾夫球公開賽中獲得冠軍。談及對球場的印象，他表示：「我非常喜歡這裡的老派（Old-school）風格及其帶來的獨特挑戰。在粉嶺打球，必須非常精準，發球策略亦至關重要。」他坦言，要在粉嶺爭勝，關鍵在於把握得分機會，並在難度較高的洞保持耐心。

樂見回歸四輪賽制 坦承自身「慢熱」

2026年賽季LIV聯賽調整為四輪（72洞）賽制，麥基賓對此表示歡迎。他分析道，這對他和團隊都是利好消息：「四輪賽制更符合傳統，也更適合我。我通常在比賽初段比較『慢熱』，多一天的比賽日讓我有更多空間去追趕，不用在首日就背負過大壓力。」

視麥萊爾為榜樣 圓夢奧古斯塔

來自北愛爾蘭的麥基賓，常被大家與名將麥萊爾（Rory McIlroy）相提並論。他在訪問中謙虛回應：「Rory幾乎贏盡了所有榮譽，如果我能擁有他成就的一小部分，就已經非常成功了。」他回憶起11、12歲時初次見到偶像的情景，並表示能與前輩一同成長獲益良多。

今年麥基賓更獲得了美國大師賽的邀請。他難掩興奮之情：「這是我從九歲起就在電視上觀看的比賽，能親身參與其中非常特別。雖然我還不知道球場是否適合我，但我會先去熟悉場地，制定計劃。」

熱愛香港美食 廣東話送祝福

除了高爾夫，香港的美食也令麥基賓流連忘返。他透露，雖然比賽期間行程緊湊，但品嚐美食仍是他在球場以外的「首要任務」。適逢農曆新年，麥基賓在訪問尾聲更應主持人邀請，用廣東話說出「恭喜發財」，祝願香港球迷新春大吉。