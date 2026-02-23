網球｜受惠正賽球手退賽 黃澤林首入ATP500 正賽圈

香港網球一哥黃澤林（Coleman）在馬年迎來好運氣，他周二在超級500級別的墨西哥公開賽次圈比賽美國排名103位的卡臣（Patrick Kypson），在超過一小時的競爭中，Coleman以3:6、0:6敗陣，但受惠於「正賽」有球手退賽，他以lucky loser遞補去正賽，周二將惡鬥世界排名27的摩納哥球手Valentin Vacherot，無論輸贏，都 創下Coleman在ATP500級別的最佳成績。

受惠於正賽球手退賽，黃澤林獲得墨西哥公開賽的正賽資格。 資料圖片

墨西哥站是現世界排名125的Coleman今趟美國之旅的第2站，他上周在美國德拉海灘（ATP250）公開賽8強止步後，隨即馬不停蹄到今站墨西哥，這亦是他第一次參加此項賽事，從外圍賽打起的他首圈以2:0（ 6:3、6:2）輕勝墨西哥對手Juan Alejandro Hernandez Serrano，香港時間今屒次圈對Valentin，後者在上月的澳洲網球公開賽打入32強，狀況可想而知，Coleman力戰下不敵對手，原本無緣晉級正賽，但有正賽球手退賽下，他獲「翻生」機會，他在個人Ig也寫上：「明日有第二次機會！」

Coleman未曾入過ATP500級別的正賽，無論成績如何，都是一個好的起步。

張瑋桓（右）及梁恩碩近月合作雙打，雙方越打越有默契，雙方的雙打世界排名已去到80幾位。張瑋桓IG圖

港隊農曆年無得休 各自在美國放異彩

除Coleman外，香港球手這段農曆年期間也在美國比賽，香港網球女將張瑋桓跟中華台北拍檔梁恩碩正在德克薩斯州的奧斯汀參加WTA250級別的ATX公開賽的雙打賽，現雙打世界排名已去到87位的港台組合被編為3號種籽，周二將出戰16強對克羅地亞及中立國組合Petra Marcinko及Anna Blinkova。

王子夫（右）跟巴西雙打拍檔連兩2站M15級別亞軍。受訪者提供

Coleman的台維斯盃隊友之一的王子夫近半個月在美國佛羅里達州連續2站M15級別的雙打賽，夥拍巴西的Joao Victor Couto Loureiro都贏得亞軍，是2026年一個好開始。

記者：徐嘉華