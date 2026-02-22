學界精英排球賽｜男拔萃3:2反勝長天奪冠 報回港九D1一敗之仇
更新時間：20:07 2026-02-22 HKT
發佈時間：20:07 2026-02-22 HKT
發佈時間：20:07 2026-02-22 HKT
周日舉行的全港學界精英排球賽男子決賽，由拔萃男書院(男拔萃)與長沙灣天主教中學(長天)爭奪冠軍，男拔萃在先失首局後反勝局數3:2奪冠，報回今屆港九區D1學界決賽一敗之仇。
決賽戰情峰迴路轉，首局長天刁時以26:24先拔頭籌。男拔萃經調整後，以25:16、25:19連贏兩局，局數反超前2:1。第4局初段男拔萃仍處於領先，而再輸一局便落敗的長天末段急起直追，成功反勝25:23，局數扳平2:2，雙方要打決勝第5局。第5局雙方戰至11:11後，男拔萃於關鍵時刻發揮較佳贏15:12，局數勝3:2奪冠成功復仇。
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT