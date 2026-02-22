Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

學界精英排球賽｜男拔萃3:2反勝長天奪冠 報回港九D1一敗之仇

即時體育
更新時間：20:07 2026-02-22 HKT
發佈時間：20:07 2026-02-22 HKT

周日舉行的全港學界精英排球賽男子決賽，由拔萃男書院(男拔萃)與長沙灣天主教中學(長天)爭奪冠軍，男拔萃在先失首局後反勝局數3:2奪冠，報回今屆港九區D1學界決賽一敗之仇。

男拔萃(圖)決賽擊敗長天。學體會IG截圖
男拔萃決賽對長天。學體會IG截圖
男拔萃決賽對長天。學體會IG截圖
男拔萃決賽對長天。學體會IG截圖
男拔萃決賽對長天。學體會IG截圖
男拔萃決賽對長天。學體會IG截圖

決賽戰情峰迴路轉，首局長天刁時以26:24先拔頭籌。男拔萃經調整後，以25:16、25:19連贏兩局，局數反超前2:1。第4局初段男拔萃仍處於領先，而再輸一局便落敗的長天末段急起直追，成功反勝25:23，局數扳平2:2，雙方要打決勝第5局。第5局雙方戰至11:11後，男拔萃於關鍵時刻發揮較佳贏15:12，局數勝3:2奪冠成功復仇。

