劍擊亞青賽｜女佩少年組團體決賽只差兩分 終得亞軍 港隊暫累積4金3銀3銅

以少年「世一」何承謙為首的香港少年男子花劍隊實現團體「三連霸」！他們周日在印尼雅加達亞洲青少年劍擊錦標賽少年組男花決賽以45:40擊敗南韓，成功衛冕冠軍兼「三連霸」，功臣還有王哲、許皓竣及董瑞麒，為港隊奪得今屆第4面金牌，超越上屆3金。

香港少年男花隊奪冠後開心一刻。直播截圖

守尾門的何承謙（左）上場時，港隊落後南韓35:40，他最終連取10分，令港隊反勝對手奪冠。直播截圖

香港跟南韓這一場決賽，港隊大部份時間處於落後，但何承謙顯示「世一」實力，特別在尾段港隊落後35:40下，守尾門的他上場後沒因落後情況而影響發揮，他更打出一記10:0，港隊終以45:40反勝南韓奪冠。稍後香港女佩團將跟南韓爭冠。

何承謙日前在亞少個人賽奪銀，今次團體成功衛冕，個人在今屆擸走一金一銀。ＦＩＥ 圖

衛冕的男子花劍（少年組）隊由16強打起，先後擊敗沙特阿拉伯（45:10）、新加坡（45:20）後躋身準決賽對日本隊，這場亦是真正的考驗，雙方在比賽中互有領先，港隊曾在中段領先25:18，但強頑的日本隊一分分追近，幸技高一籌的港隊穩住陣腳，終以45:39再次取得決賽席位。

香港少年女佩隊（左）在團體賽決賽不敵南韓。直播截圖

余傑在今次亞少賽表現十分亮麗。ＦＩＥ 圖

女子佩劍方面，她們以個人賽冠軍余傑為首，成員有楊書涵、鍾凱瀅及鄒雨妍直入8強， 她們以45:29勝中華台北，再在準決賽以45:30 勝澳洲，決賽對南韓時，港隊早段曾大幅領先，但南韓隊在中段開始追過港隊，雙方一直緊咬，比分亦只有一、兩分上落，到守尾門的余傑時，港隊只落後39:40，可惜在多次追平下，對方恃機進攻，港隊以43:45跟冠軍只差一點點。

經過頭3天的比賽後，港隊暫取得4金3銀3銅共10面獎牌。



記者：徐嘉華