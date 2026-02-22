劍擊亞青賽｜亞青賽只進行了三天 香港周日大有機會刷新上屆金牌數目

香港劍擊隊有機會在周日的印尼雅加達亞洲青少年劍擊錦標賽中超越上屆的金牌數目，衛冕的男子花劍（少年組）及女子佩劍（少年組）順利躋身稍後的決賽，若能如願奪金，則可超越上屆3金數目。

爭衛冕的香港男子花劍少年隊（右）四強鬥贏強頑的日本隊（左）。直播截圖

在團體賽守尾門的何承謙前天在個人賽率先奪得銀牌。FIE圖

香港女佩隊（左）在四強勝澳洲隊（右）。直播截圖

首天為香港奪得第一金的女佩代表余傑，在部份團體賽被委以重任守尾門。FIE圖

事實上，完成過去2天的個人賽後，港隊已累積了3面金牌（女佩個人賽的余傑、女花個人賽樊寶懿及男重個人賽徐啓哲），平了上屆金牌數目，今日以個人賽冠軍余傑為首的香港女子佩劍隊（成員還有楊書涵、鍾凱瀅及鄒雨妍）氣勢如虹，直入8強的她們以45:29勝中華台北，再在準決賽以45:30 勝澳洲，稍後對南韓爭冠。

衛冕的男子花劍（少年組）隊，以個人賽銀牌得主何承謙為首，成員包括王哲、許皓竣及董瑞麒由16強打起，先後擊敗沙特阿拉伯（45:10）、新加坡（45:20）後躋身準決賽對日本隊，這場亦是真正的考驗，雙方在比賽中互有領先，港隊曾在中段領先25:18，但強頑的日本隊一分分追近，幸技高一籌的港隊穩住陣腳，終以45:39再次取得決賽席位，將跟南韓爭奪金牌。

記者：徐嘉華