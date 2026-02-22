2026米蘭冬奧｜蘇翊鳴任國家隊閉幕禮持旗手 明晨維羅納古蹟謝幕

為國家隊摘下今屆米蘭冬奧首金的單板滑雪名將蘇翊鳴，獲選為閉幕禮國家隊的持旗手。米蘭冬奧閉幕禮將於香港時間明日（23日）凌晨3時30分舉行，屆時蘇翊鳴將手持國旗，在歷史悠久的維羅納競技場（Verona Arena）為今屆賽事畫上句號。

年僅22歲的蘇翊鳴在本屆冬奧會表現神勇，個人獨取1金1銅，將其個人奧運獎牌總數改寫至4枚。他在單板滑雪男子大跳台決賽中先拔頭籌獲得銅牌，為中國體育代表團拿下本屆賽事首面獎牌；其後更在單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中強勢封王，奪得國家隊今屆首金。由這位「首金功臣」擔任閉幕禮持旗手，可謂實至名歸。

世遺古蹟首辦儀式 法國接棒

今屆閉幕禮選址別具匠心，將在被列入世界文化遺產名錄的維羅納競技場上演，這亦是奧運史上首次在古蹟中舉辦儀式。在閉幕禮上，奧林匹克會旗將正式移交予下屆主辦方，意味著四年後的2030「法國阿爾卑斯冬奧會」正式進入倒數階段。